Solideria fête ses 10 ans de solidarité au service de l’emploi et du développement durable en Corse

Dix ans d’entraide, de solidarité et de développement économique. En 2014, naissait l’association Corse Mobilité Solidaire avec une mission claire : lutter contre la précarité en offrant des solutions concrètes aux publics fragiles, à travers des projets de mobilité et d’accompagnement professionnel. Aujourd’hui rebaptisée Solideria, la structure fête une décennie d’actions au service de l’économie sociale, circulaire et collaborative en Corse.



Le bilan est éloquent : en dix ans, Solideria a permis à plus de 200 salariés d’accéder à un emploi durable, formé près de 5000 stagiaires, collecté et revendu 2000 tonnes de déchets, réparé 2000 véhicules, et réuni plus de 1000 adhérents. "Nous avons démarré ce projet de manière associative sans penser que nous allions créer un chantier d’insertion. Nous n’avions pas pensé que l’emploi et l’accompagnement à l’emploi seraient le moteur fondamental de l’association. Aujourd’hui, c’est toujours une association, mais nous sommes passés organisme de formation", explique Marie-Florence Dabrin, directrice de Solideria.



Dès ses débuts, l’association a été sollicitée par l’État et la Collectivité de Corse (CdC) pour répondre à des besoins criants sur le territoire. "Nous avons été séduits. Être à la fois sur du préventif, du curatif, de la formation et de l’accompagnement à l’emploi... cela nous a permis de revenir à mes premiers amours, l’insertion des publics fragiles, et d’apporter un véritable axe de développement territorial", ajoute-t-elle.