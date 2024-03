Solidarité Corse-Ukraine : l'association lance un appel aux dons

« L'action de l'association porte sur des convois de matériel médical, meubles, chaises roulantes... Mais aussi de soutien moral à la population, notamment aux enfants orphelins à qui elle apporte des dessins d'enfants corses et des cadeaux » explique Nataliya Khobta-Santoni. « Aujourd’hui notre association c’est deux ans de soutien indéfectible. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine, déclenchait la guerre contre l'Ukraine. Depuis ce jour, le peuple ukrainien fait face à des défis inimaginables. Villes dévastées, enfants déportés, familles séparées et un nombre incalculable de vies perdues. Vies d’hommes, de femmes et d’enfants qui ne demandaient qu’à vivre tranquillement ».C’est dans ce contexte sombre, qu’en Corse s’est initié un vaste élan de solidarité, de générosité. A ce jour, grâce à la générosité et l’engagement de nombreuses personnes « Solidarité Corse-Ukraine » a pu organiser 25 convois de matériel médical. « Ces convois constituent le cœur de l'action de notre association » souligne la présidente.Un soutien tant matériel que moral. « Les messages de réconfort, les dessins d'enfants et les lettres de solidarité que nous avons collectés et envoyés ont apporté réconfort et force aux Ukrainiens, leur rappelant qu'ils ne sont pas oubliés ».Aujourd’hui, face à une mobilisation qui s’essouffle, l’association lance donc un appel pour redonner vigueur à cette solidarité et générosité. « Il en va de l’avenir de l’Ukraine et de la vie des ukrainiens. Demain ne peut pas être la colonisation de l’Ukraine et la mise en coupe réglée de son peuple ». Aussi les bénévoles de l’association appellent-ils aux dons* sur le site sécurisé HelloAsso -----* « Solidarité Corse-Ukraine » étant reconnue d'intérêt général, les dons sontà hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises.