Soldes d'été : A Bastia, les commerçants bradent pour ne pas se retrouver sur la paille

Pour certains commerçants, des promotions anticipées sont devenues incontournables en cette période de l'année pour rester compétitifs face à celles proposées par les magasins franchisés. Et pour cause, les chaînes implantées entre autres sur le boulevard Paoli, organisent des ventes privées "toutes les six semaines", précise une vendeuse dont la boutique de prêt-à-porter, actuellement en promotion, est située à proximité. "Nous sommes tout bonnement étouffés par ces ristournes récurrentes. Comment pouvons-nous, en tant qu'enseignes indépendantes, faire face aux grandes marques et à toutes les opérations qu'elles mettent en place ?", s'interroge-t-elle, dépitée. Un point de vue largement partagé par Michel Pagni, qui tient depuis plus de quarante ans, la boutique de vêtements Up Mania dans la rue Saint-Roch. Si la baisse du pouvoir d'achat et le mauvais temps sont à son sens des facteurs de la diminution de l'affluence, la concurrence des franchises et de leurs ventes privées reste sa préoccupation première. "Nous, petits commerçants, sommes obligés de faire des promotions pour continuer à attirer les gens, puisque les grandes enseignes font des soldes toute l'année", lance-t-elle, sous le regard approbateur de ses clientes habituées. Pour tenter de s'en sortir, plusieurs commerçants indépendants ont fait le choix d'"offrir des pourcentages de réductions à leurs fidèles clients", glisse-t-elle avec le sourire. "Je me concentre sur mes clients habitués maintenant, je fais un geste pour ceux qui font vivre mon commerce toute l'année", confie cette amoureuse du contact, du conseil et de la proximité. Une cliente coutumière du lieu, explique privilégier les commerces indépendants comme celui-ci, tandis que d'autres, "par soucis financier", se tournent, au besoin, vers les grandes marques et "leurs prix concurrentiels".