Slam à Bastia avec Marc Kelly Smith

Philippe Jammes le Jeudi 21 Mai 2026 à 16:51

En partenariat avec le ReZo, le festival Lektos et le cinéma Le Régent, le centre culturel Una Volta de Bastia organise le vendredi 22 mai une soirée exceptionnelle autour de Marc Kelly Smith, le « père » du slam, venu de Chicago. Un rendez-vous initié par le poète et slameur, Youn, membre du collectif « Autour de Babel », installé en Corse.