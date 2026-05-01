Slam à Bastia avec Marc Kelly Smith

La présence de Marc Kelly Smith en Corse constitue un événement exceptionnel. Figure majeure de la poésie performative contemporaine, il est à l’origine d’un mouvement qui, depuis 40 ans, n’a cessé de grandir et de se diffuser, partout dans le monde.
Né en 1949 à Chicago commence à organiser des performances de poésie au « Get Me High » en novembre 1984. En 1986 avec son ensemble « Chicago Poetry Ensemble » il se produit tous les dimanches au Green Mill pour un spectacle de poésie.
Alors qu’un journaliste le presse de donner un nom à ses nouvelles soirées au Green, Marc Smith alors en train de regarder un match de base-ball à la télévision entend le mot « slam » qui décrit le coup de batte qui « claque » au « home run ». C’est ainsi que Marc nomme son spectacle « Poetry Slam » ou « Slam de poésie ». En 2018, il s'engage auprès de l'artiste Grand Corps Malade pour le développement de la pratique du slam en France dans le cadre scolaire.
Sa venue est initiée par Youn, à l’origine du collectif « Au détour de Babel » créé en 2009 à Rennes et aujourd’hui installé à Bastia. Les membres de ce collectif sont diseurs et diseuses, chanteuses et chanteurs, rappeurs, conteurs et autres professionnels du dire, mais aussi des musiciens, plasticiens, photographes, vidéastes, danseurs-danseuses, acrobates, clowns, maquilleuse, techniciens son et lumière, graphistes, webdesigners, etc. ils ont pour objectifs de porter des actions plurielles, protéiformes, autour de la langue poétique tels spectacles, concerts, performances, déambulations, rencontres créatives, scènes ouvertes, collectes de paroles, criées publiques, installations plastiques, cabarets spoken word… auprès de différents publics.
Ces actions peuvent avoir lieu en France ou dans le monde de la Francophonie, se dérouler sur une durée plus ou moins longue, et s’inscrire à l’échelle d’un quartier, d’une ville ou d’un village, au sein de lieux tels que théâtres, centres culturels, scènes musicales, instituts français, écoles, collèges, lycées, universités, maisons de retraite, maisons de quartier, prisons, médiathèques, bistrots, places de marché, festivals… « J’ai rencontré Marc Kelly Smith il y a quelques années lors de la 2e édition du championnat de France de slam à Nantes et nous avons beaucoup échangé. Je lui ai parlé de mon projet et on est toujours restés en contact » explique Youn, intermittent du verbe. « Pour les besoins de mon documentaire je suis allé le voir à Chicago où il demeure et je l’ai fait venir aussi en France dans le cadre du tournage. Il y a 2 ans il a été fait Chevalier des Arts et des Lettres à Tours où il avait une performance. Quand j’ai appris qu’il allait en Sardaigne j’ai sauté sur l’occasion pour lui proposer de faire un saut en Corse. Ce sera une grande première et un sacré évènement quoi en plus coïncide avec les 40 ans du slam ».
Un évènement qui ravit Juana Macari, la directrice du centre culturel Una Volta. « La présence de Marc, slam papi, Smith en Corse constitue un événement exceptionnel. C’est un invité de marque, de l’inédit en Corse. J’ai déjà travaillé avec Youn dans le cadre de l’opération Partir en livre ou encore de stages ici au centre. Le slam est quelque chose qu’on connait peu ici et c’est donc l’occasion de mettre en lumière ce courant artistique avec cette pointure. En plus on peut s’attendre à quelques surprises ! On veut vraiment faire de ce rendez-vous un évènement créatif, vivant et convivial ».
« I’ve seen the future. Archéologie poétique, correspondances transatlantiques » est un rendez-vous en 3 actes : projection, show case et rencontres.
Au programme
Vendredi 22 mai
18h : Cinéma Le Régent : Projection du documentaire « Histoire de dires » de Matthieu Chevallier & Yann Francès. (Entrée libre). L’histoire du parcours de Youn, diseur, qui va à la rencontre d’autres professionnels du « dire », de Rennes à Paris en passant par Chicago, afin de répondre à ses questionnements. Il tente en parallèle de créer une émulation autour du langage dans un bistrot de campagne à travers la mise en place d’une série d’ateliers SLAM, un terrain que les usagers du lieu ne connaissent pas encore. Un film sur les bienfaits du dire et de l’écoute partagée, sur les enjeux singuliers d’une parole poétique et plurielle. La séance sera présentée par Youn et Marc Kelly Smith, protagoniste à l’écran.
Centre culturel Una volta
19h : Showcase Democracity, ciné-concert électro-dub-poetry
Avec Youn (Texte et voix), R1 (Composition, musique et montage vidéo), et Marc Kelly Smith. Conçu à partir d’un mash-up de cinéma d’avant-garde américain des années 1930-40, en écho à l’Exposition universelle de New-York de 1939, c’est ici un extrait live d’une création en cours, re visitée en trio pour l’occasion, qui sera présentée.
Le showcase sera suivi d’une rencontre avec Marc Kelly Smith. Un temps de discussion est prévu autour de la création présentée, de son contexte et de ses enjeux, avec les 3 artistes, dont Marc Kelly Smith qui rejoint ici l’aventure... Ce rendez-vous propose ainsi un croisement inédit entre performance et rencontre, archives, création contemporaine, histoire vivante de la poésie, du Slam en particulier.
Né en 1949 à Chicago commence à organiser des performances de poésie au « Get Me High » en novembre 1984. En 1986 avec son ensemble « Chicago Poetry Ensemble » il se produit tous les dimanches au Green Mill pour un spectacle de poésie.
Alors qu’un journaliste le presse de donner un nom à ses nouvelles soirées au Green, Marc Smith alors en train de regarder un match de base-ball à la télévision entend le mot « slam » qui décrit le coup de batte qui « claque » au « home run ». C’est ainsi que Marc nomme son spectacle « Poetry Slam » ou « Slam de poésie ». En 2018, il s'engage auprès de l'artiste Grand Corps Malade pour le développement de la pratique du slam en France dans le cadre scolaire.
Sa venue est initiée par Youn, à l’origine du collectif « Au détour de Babel » créé en 2009 à Rennes et aujourd’hui installé à Bastia. Les membres de ce collectif sont diseurs et diseuses, chanteuses et chanteurs, rappeurs, conteurs et autres professionnels du dire, mais aussi des musiciens, plasticiens, photographes, vidéastes, danseurs-danseuses, acrobates, clowns, maquilleuse, techniciens son et lumière, graphistes, webdesigners, etc. ils ont pour objectifs de porter des actions plurielles, protéiformes, autour de la langue poétique tels spectacles, concerts, performances, déambulations, rencontres créatives, scènes ouvertes, collectes de paroles, criées publiques, installations plastiques, cabarets spoken word… auprès de différents publics.
Ces actions peuvent avoir lieu en France ou dans le monde de la Francophonie, se dérouler sur une durée plus ou moins longue, et s’inscrire à l’échelle d’un quartier, d’une ville ou d’un village, au sein de lieux tels que théâtres, centres culturels, scènes musicales, instituts français, écoles, collèges, lycées, universités, maisons de retraite, maisons de quartier, prisons, médiathèques, bistrots, places de marché, festivals… « J’ai rencontré Marc Kelly Smith il y a quelques années lors de la 2e édition du championnat de France de slam à Nantes et nous avons beaucoup échangé. Je lui ai parlé de mon projet et on est toujours restés en contact » explique Youn, intermittent du verbe. « Pour les besoins de mon documentaire je suis allé le voir à Chicago où il demeure et je l’ai fait venir aussi en France dans le cadre du tournage. Il y a 2 ans il a été fait Chevalier des Arts et des Lettres à Tours où il avait une performance. Quand j’ai appris qu’il allait en Sardaigne j’ai sauté sur l’occasion pour lui proposer de faire un saut en Corse. Ce sera une grande première et un sacré évènement quoi en plus coïncide avec les 40 ans du slam ».
Un évènement qui ravit Juana Macari, la directrice du centre culturel Una Volta. « La présence de Marc, slam papi, Smith en Corse constitue un événement exceptionnel. C’est un invité de marque, de l’inédit en Corse. J’ai déjà travaillé avec Youn dans le cadre de l’opération Partir en livre ou encore de stages ici au centre. Le slam est quelque chose qu’on connait peu ici et c’est donc l’occasion de mettre en lumière ce courant artistique avec cette pointure. En plus on peut s’attendre à quelques surprises ! On veut vraiment faire de ce rendez-vous un évènement créatif, vivant et convivial ».
« I’ve seen the future. Archéologie poétique, correspondances transatlantiques » est un rendez-vous en 3 actes : projection, show case et rencontres.
Au programme
Vendredi 22 mai
18h : Cinéma Le Régent : Projection du documentaire « Histoire de dires » de Matthieu Chevallier & Yann Francès. (Entrée libre). L’histoire du parcours de Youn, diseur, qui va à la rencontre d’autres professionnels du « dire », de Rennes à Paris en passant par Chicago, afin de répondre à ses questionnements. Il tente en parallèle de créer une émulation autour du langage dans un bistrot de campagne à travers la mise en place d’une série d’ateliers SLAM, un terrain que les usagers du lieu ne connaissent pas encore. Un film sur les bienfaits du dire et de l’écoute partagée, sur les enjeux singuliers d’une parole poétique et plurielle. La séance sera présentée par Youn et Marc Kelly Smith, protagoniste à l’écran.
Centre culturel Una volta
19h : Showcase Democracity, ciné-concert électro-dub-poetry
Avec Youn (Texte et voix), R1 (Composition, musique et montage vidéo), et Marc Kelly Smith. Conçu à partir d’un mash-up de cinéma d’avant-garde américain des années 1930-40, en écho à l’Exposition universelle de New-York de 1939, c’est ici un extrait live d’une création en cours, re visitée en trio pour l’occasion, qui sera présentée.
Le showcase sera suivi d’une rencontre avec Marc Kelly Smith. Un temps de discussion est prévu autour de la création présentée, de son contexte et de ses enjeux, avec les 3 artistes, dont Marc Kelly Smith qui rejoint ici l’aventure... Ce rendez-vous propose ainsi un croisement inédit entre performance et rencontre, archives, création contemporaine, histoire vivante de la poésie, du Slam en particulier.
-
Redouane Bougheraba au Palatinu d’Ajaccio : « Les Corses aiment rire, avec eux c’est toujours une rencontre gagnante »
-
Un feu de maquis détruit 3 000 m2 à Tallone
-
Rogliano : un accident de la circulation fait deux blessés sur la RD 80
-
Bastia : un homme interpellé après des vols
-
Haute-Corse : le minibus de l’association OPRA vandalisé, un coup porté au lien social