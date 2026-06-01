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Six mois après son ouverture, l'École hôtelière de Corse dresse un premier bilan


Jeanne Soury le Mercredi 3 Juin 2026 à 17:34

À l'occasion de ses journées portes ouvertes organisées ce mardi, l'École hôtelière de Corse a présenté ses formations et ses projets de développement. Ouvert depuis novembre dernier, l'établissement accueille aujourd'hui 70 apprentis et ambitionne de devenir un acteur incontournable de la formation aux métiers de l'hôtellerie-restauration sur l'île.



Six mois après son ouverture, l'École hôtelière de Corse dresse un premier bilan
Six mois après son ouverture, l'heure est à un premier bilan pour l'École hôtelière de Corse. Installé dans des locaux flambant neufs, l'établissement a accueilli cette année 70 apprentis répartis entre les filières cuisine, service et management.

Pour Pascal Agostini, directeur de l'enseignement et de la formation à l'EPCI de Corse, la création de cette structure répondait à une attente de longue date des professionnels du secteur. « Je vais résumer ce bilan par un mot : enfin », confie-t-il. « Enfin un outil à notre disposition qui se consacre à un secteur clé de l'économie corse. » 

L'établissement revendique une identité propre, entièrement tournée vers les métiers de l’hôtellerie-restauration. Un démarrage jugé encourageant par la direction, qui souligne l’intérêt manifesté par les professionnels du secteur. « Beaucoup de partenaires sont venus s’agréger à l’école, ce qui témoigne du besoin de la profession », observe le directeur. Entreprises, organisations patronales et acteurs du tourisme collaborent déjà avec l’établissement, notamment pour l’accueil des apprentis et la mise en place de projets communs.

Une offre de formation appelée à se développer

L’une des particularités de l’école est de rassembler en un même lieu des formations exclusivement dédiées aux métiers de l’hôtellerie-restauration. « Ce qui manquait, c’était un lieu unique où l’on ne parle que d’hôtellerie-restauration », explique Pascal Agostini. « Dans d’autres structures, ces formations étaient parfois intégrées à des ensembles plus larges. »

L’établissement propose aujourd’hui des CAP et BP en cuisine et en service, ainsi qu’un bachelor en management hôtelier développé avec l’École de Savignac. Un cursus désormais accessible entièrement en apprentissage. « Nous avons souhaité le rendre accessible au plus grand nombre en supprimant les frais de scolarité grâce à l’apprentissage », précise le directeur.

Six mois après son ouverture, l'École hôtelière de Corse dresse un premier bilan
L’offre devrait encore s’élargir dans les prochaines années. Une formation en sommellerie ouvrira ainsi à la rentrée 2026, tandis qu’un cursus consacré aux métiers de l’hébergement et de la réception est actuellement à l’étude.

Répondre aux besoins du secteur

Au-delà de la présentation des formations, cette journée portes ouvertes visait également à préparer la prochaine campagne de recrutement. Les candidatures sont déjà ouvertes pour l’ensemble des cursus. Pour la direction, l’ambition de l’école dépasse la simple formation aux métiers traditionnels de l’hôtellerie-restauration. L’établissement entend également accompagner les évolutions du tourisme et travailler avec les filières agricoles locales autour des enjeux de développement durable. « Nous voulons préparer le tourisme de demain en fournissant aux entreprises locales des jeunes qualifiés, motivés et bien formés », affirme Pascal Agostini. Six mois après son ouverture, l’École hôtelière de Corse entend ainsi s’inscrire durablement dans le paysage de la formation insulaire.




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