Six mois après son ouverture, l'École hôtelière de Corse dresse un premier bilan

Six mois après son ouverture, l'heure est à un premier bilan pour l'École hôtelière de Corse. Installé dans des locaux flambant neufs, l'établissement a accueilli cette année 70 apprentis répartis entre les filières cuisine, service et management.



Pour Pascal Agostini, directeur de l'enseignement et de la formation à l'EPCI de Corse, la création de cette structure répondait à une attente de longue date des professionnels du secteur. « Je vais résumer ce bilan par un mot : enfin », confie-t-il. « Enfin un outil à notre disposition qui se consacre à un secteur clé de l'économie corse. »



L'établissement revendique une identité propre, entièrement tournée vers les métiers de l’hôtellerie-restauration. Un démarrage jugé encourageant par la direction, qui souligne l’intérêt manifesté par les professionnels du secteur. « Beaucoup de partenaires sont venus s’agréger à l’école, ce qui témoigne du besoin de la profession », observe le directeur. Entreprises, organisations patronales et acteurs du tourisme collaborent déjà avec l’établissement, notamment pour l’accueil des apprentis et la mise en place de projets communs.



Une offre de formation appelée à se développer



L’une des particularités de l’école est de rassembler en un même lieu des formations exclusivement dédiées aux métiers de l’hôtellerie-restauration. « Ce qui manquait, c’était un lieu unique où l’on ne parle que d’hôtellerie-restauration », explique Pascal Agostini. « Dans d’autres structures, ces formations étaient parfois intégrées à des ensembles plus larges. »



L’établissement propose aujourd’hui des CAP et BP en cuisine et en service, ainsi qu’un bachelor en management hôtelier développé avec l’École de Savignac. Un cursus désormais accessible entièrement en apprentissage. « Nous avons souhaité le rendre accessible au plus grand nombre en supprimant les frais de scolarité grâce à l’apprentissage », précise le directeur.