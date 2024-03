Site d'enfouissement des déchets de Ghjuncaghju : Le Parlement européen déclenche la procédure d'urgence

Depuis 2016, Tavignanu Vivu mène un combat acharné contre l'implantation d'un centre d'enfouissement de déchets sur un terrain de 16 hectares, prévoyant d'accueillir 70 000 tonnes de déchets ainsi qu'un dépôt amiantifère. Ce projet controversé est prévu dans la basse vallée du Tavignanu, sur le site de Ghjuncaghju, une zone géologiquement instable. Malgré l'autorisation accordée à la société Oriente Environnement par le Conseil d'État en avril 2021, le collectif refuse de baisser les bras, arguant des risques pour l'environnement et la santé publique.Fondé en janvier 2016, le collectif Tavignanu Vivu compte désormais plus de 200 membres déterminés à faire barrage au projet. Leur engagement s'est renforcé avec le soutien de Notre Affaire à Tous, qui a contribué à la proclamation de la Déclaration des droits du fleuve Tavignanu en juillet 2021. Cette déclaration a reçu un soutien sans faille, notamment de l'Assemblée de Corse et de la ville de Bastia. En fin d'année dernière, le collectif a décidé d'interpeller le Parlement européen en déposant une pétition, mettant en lumière les lacunes et les incohérences entourant l'autorisation du projet, en violation des normes européennes sur les déchets, l'eau, la biodiversité et la santé publique.Le 29 novembre 2023, la commission des pétitions a jugé la pétition recevable, confirmant ainsi les sérieuses lacunes de la procédure française et déclenchant une procédure d'urgence. Ce revirement décisif témoigne de la gravité des préoccupations soulevées par Tavignanu Vivu. La Commission européenne devra maintenant mener une enquête préliminaire et rendre sa décision dans un délai de trois mois. Pour Tavignanu Vivu et Notre Affaire à Tous, cette décision représente une avancée majeure dans la lutte pour la préservation de l'environnement et la sauvegarde du fleuve Tavignanu. Ils appellent à la mobilisation des citoyens pour signer la pétition en ligne, exerçant ainsi une pression nécessaire sur la Commission européenne afin de mettre un terme à un projet jugé non conforme aux normes environnementales européennes.