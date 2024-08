Sisco : quand le petit hameau de Barrigioni honore Santa Maria di e Neve

C’est dans la chapelle Notre-Dame des Neiges datant du 14siècle que le diacre Guy Luciani a célébré la liturgie en présence du maire Ange-Pierre Vivoni. La chapelle abrite une petite statue de la Madona et un tableau représentant le Pape Libère donnant en l’an 358 les premiers coups de pioche de l’actuelle basilique Sainte-Marie-Majeure sur la colline romaine de l’Esquilin. « Cette basilique est devenue le plus ancien sanctuaire marial d’Occident et le Pape François a souhaité en faire son ultime demeure » nous apprend le diacre Guy Luciani.Ce lundi à 18h30, la chapelle de Barrigioni n’a pu contenir tous les fidèles venus du hameau et des alentours qui se sont alors massés à l’extérieur. Cette célébration est une belle initiative de l'association Surghjente di Vita «Notre association a été créée en avril 2023 avec pour but de participer à la préservation et la restauration du patrimoine de notre commune», explique Pasquale Rossi son président. À ses côtés d’autres jeunes du hameau et des plus anciens. ÀÀ leur actif déjà des actions dans diverses chapelles. «On s’est fixé deux ans pour que chaque chapelle, la commune en compte une douzaine, en partie restaurée, puisse abriter au moins une messe tous les ans. Cette année pour la 1fois depuis très longtemps, une messe a été célébrée par un prêtre en la petite chapelle Saint-Jean-Baptiste dans la plaine près de la marine. Aujourd’hui, on a pu célébrer une liturgie dans cette chapelle Notre Dame des Neiges, ce n’était pas arrivé depuis des dizaines d’années ».Après la célébration, chantée par les plus belles voix de l’association, un apéritif a été servi au profit de celle-ci.