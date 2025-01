« Silence, l’AC Ajaccio se meurt » : Le club annonce déposer plainte contre un journaliste indépendant

ENQUETE / Silence, l'AC Ajaccio se meurt [E2]https://t.co/T8LlKdFZ8I



Comment Johan Cavalli a vampirisé l'ACA ? Pourquoi les tentatives de rachats ont échoué ?



Un trou de plusieurs millions, une ambiance délétère : Ajaccio va mal, très mal...



Keep the faith !

— Romain Molina (@Romain_Molina) January 5, 2025



C’est une publication dont l’AC Ajaccio se serait bien passé. Alors que le club se trouve en pleine tempête et qu’une réunion importante est prévue entre les dirigeants, les salariés et les supporters ce lundi soir, Romain Molina, qui se définit lui-même comme un « écrivain et journaliste indépendant auteur de dix ouvrages » et qui dispose d’une audience de près de 550 000 abonnés sur le réseau social X, a annoncé dimanche la mise en ligne de la partie 2 de son enquêté intitulée « Silence, l’AC Ajaccio se meurt » sur la plateforme Youtube.Après un premier épisode qui s’intéressait au « Rachat de l’AC Ajaccio : foot, immobilier ou faillite ? » diffusé un mois, le journaliste s’intéresse cette fois aux raisons de la crise financière du club, dont la gestion est vertement mise en cause. Le directeur sportif, Johan Cavalli, est notamment accusé d’avoir « vampirisé » le club et d’être à l’origine d’une ambiance délétère.