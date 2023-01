Serra-di-Ferro : une résidence secondaire détruite par un incendie criminel

Ces inscriptions ont été découvertes sur la façade calcinée de la résidence: "GCC"(pour "Ghjuventù clandestina corsa", le dessin d'une Corse stylisée, ou encore "+L'armata di l'ombra ("l'armée de l'ombre") et le dessin d'une bombe", a détaillé le procureur, qui précise avoir averti le Parquet national antiterroriste (Pnat).Le procureur a conjointement saisi la brigade de recherches de Sartène et la section de recherches de la gendarmerie de Corse.Depuis le mois de juin, ce nouveau sigle "GCC" a été découvert sur une dizaine de villas ou d'engins incendiés en Corse.L'île connaît depuis un an une multiplication d'incendies criminels visant principalement des résidences secondaires de continentaux vivant dans l'Hexagone, avec souvent la présence de tags, mais sans revendication officielle.Des campings, des restaurants de plage, des entreprises du bâtiment et des engins de chantier ont également été endommagés par des incendies volontaires. Le 11 juillet, 16 de ces actes avaient été revendiqués par le FLNC Le Pnat s'était saisi de l'ensemble des faits.