Senetosa : 2 blessés sur un semi-rigide après un choc avec un plateau rocheux

Les faits survenus vers 17 heures ont amené le Cros Corse a alerté, les Sauveteurs en Mer de la SNSM Propriano. Il s'agissait de de porter secours, dans le secteur de Eccica -Senetosa à 7 personnes impliquées dans un heurt à bord d’une embarcation semi-rigide de 8m présentant, en outre, une voie d’eau.





Immédiatement pas moins de trois embarcations étaient mobilisées - la vedette SNS 130, le SRA SNS 714 et le SRA SNS 731 Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage de Sartene - et se rendaient sur les lieux .

En attendant et fort heureusement, les 7 passagers du semi-rigide avaient été étaient récupérés par un plaisancier qui était dans le secteur.





A l’arrivée des premiers moyens de la SNSM, deux blessés présentant des traumatismes sévère du rachis, étaient pris en charge mais le Samu maritime préconisait une évacuation héliportée .

Dans le même temps, des moyens de pompages étaient mis en œuvre sur le bateau sinistré sur lequel des plongeurs SNB sont intervenus pour tenter de résorber la voie d'eau avant son remorquage sur Propriano.

Les blessés étaient pour leur part transportés vers la plage de Conca où

l’hélicoptère de la Gendarmerie, avec à son bord deux sauveteurs du SIS 2A, qui devaient les évacuer sur le centre hospitalier d'jAaccio.