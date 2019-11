Secours en montagne : les acteurs de la sécurité récompensés à Ajaccio

Le secours en montagne est essentiel en Corse. Avec une soixantaine de personnes tous services d’intervention confondus, on a compté environ 450 interventions cette année.

Ce mercredi 20 novembre le secours en montagne a décerné des médailles à quatre personnes de la sécurité civile et trois gendarmes. Il s’agit de reconnaître l’abnégation dont on fait preuve lorsqu'il s'agit de porter secours dans des conditions parfois périlleuses. Étaient présents à cette occasion le directeur de cabinet, le général, les colonels, le chef adjoint du groupement hélicoptère, le commandant adjoint du SDIS 2A, le président de la FFME, les sous-officiers et gendarmes adjoints volontaires.



« Cette remise des médailles représente la reconnaissance du milieu de la montagne. Elle est décernée par la fédération française du secours en montagne et de l’escalade aux acteurs du secours en montagne, explique Marie Sachot, chef d’escadron, en charge du commandement du PGHM de Corse . Nous récompensons donc le PGHM de Corse ainsi que des personnes issues de la base d’hélicoptère de la sécurité civile d’Ajaccio. Il est important pour nous PGHM de Corse, de travailler en synergie sur le terrain avec l’ensemble des acteurs du secours en montagne de la région corse. Je veux également réaffirmer le positionnement des personnels du PGHM comme des gendarmes à part entière, évoluant dans un milieu particulier : celui de la verticalité. Pleinement attachés au massif Corse et à ses acteurs, ils sont les garants de la présence de l’État jusqu’au sommet du Cinto ».