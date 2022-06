Second tour des législatives en Corse : la satisfaction de Gilles Simeoni

La rédaction le Dimanche 19 Juin 2022 à 21:59

Ce dimanche 19 juin, Gilles Simeoni, salue la victoire des trois députés nationalistes et le bon score de Romain Colonna au second tour de Législatives. Pour le président du conseil exécutif avec les résultats de cette dernière élection ​"Paris ne doit plus tergiverser, le moment est venu d'une véritable solution politique".