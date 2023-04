Sécheresse estivale : « en Corse, la situation est à surveiller »

Un mois après le début du printemps, de nombreux départements du continent sont déjà impactés par une sécheresse précoce et alarmante. En Corse, alors que l’épisode historique de l’été 2022 est encore dans toutes les têtes, la situation semble toutefois un peu plus rassurante. « Ce n’est pas si catastrophique », souligne ainsi Patrick Rébillout, le chef du Centre Météorologique de Corse, en rappelant que pour affronter l’aridité estivale des régions méditerranéennes « ce sont les précipitations qui tombent lors de ce que l’on appelle la saison de recharge, qui sont importantes ».



« Si on regarde ce qui s’est passé cette année de septembre à mars, à l’échelle de la Corse nous sommes à 90% de la normale sur le cumul de pluies », précise-t-il. Des résultats qui restent cependant hétérogènes selon les différentes parties du territoire. « Sur la Corse-du-Sud, nous sommes pratiquement à 100%, mais sur la Haute-Corse, et notamment à cause des faiblesses de précipitations sur la Castagniccia, sur le Nebbiu et sur la région bastiaise, nous sommes plutôt à 80% de cette saison de recharge », indique ainsi Patrick Rébillout. « Par rapport à 2022, nous sommes mieux placés sur cette saison de recharge », tempère-t-il en notant toutefois que durant toute cette période « les mois ont été plus chauds que la normale ». « Par exemple en octobre nous étions pratiquement +3°C au-dessus de la normale, en décembre +2,5°C. Cela veut dire qu’il y a beaucoup d’évaporation. Et puis au mois de mars parce que la végétation reprend, il y a beaucoup d’évapotranspiration et donc avec une température plus élevée elle est très importante ».



Plus problématique, le chef du Centre Météorologique de Corse pointe en outre une quasi absence de précipitations sur l’île depuis début la fin de l’hiver. « Sur les cumuls de précipitations du mois de mars, on voit que sur l’échelle de la Corse nous ne sommes qu’à 60% des précipitations. Cette fois c’est plutôt toute la partie Ouest de la Corse qui n’a pas été arrosée. Et le mois de mars est quand même important car il retarde l’entrée dans l’aridité estivale », livre-t-il. La combinaison de ces différents facteurs se traduit aujourd’hui par un indice d’humidité du sol en chute libre. « En gros la valeur aujourd’hui à l’échelle de la Corse correspond à celle d’un 25 mai normal », explique-t-il, « Cette faiblesse de l’indice est plutôt liée à une faiblesse sur le littoral, dans le Cap Corse, notamment du côté oriental, en Balagne et sur toute la côte Sud-Ouest. Dans l’intérieur, l’écart d’indice est en-dessous de la normale mais reste relativement modéré ».



Cette situation pourrait-elle de facto augurer une sécheresse à venir d’ici quelques semaines ? Rien n’est encore sûr selon le chef du Centre Météorologique de Corse qui invite être attentif à ce qui va se passer en termes de températures et de précipitations dans les mois qui viennent. « Je pense que la situation est à surveiller pour le moment. On peut s’engager dans une saison qui risque d’être à nouveau difficile si les mois de mai et juin ne sont pas arrosés de manière supérieure à la normale », détaille-t-il alors que quelques précipitations sont annoncées pour la fin du mois, sans que les cumuls prévus ne soient très importants.