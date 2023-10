Sécheresse en Haute-Corse: malgré les récentes précipitations, le déficit pluviométrique reste important

Malgré plusieurs jours de temps maussade, la Haute-Corse continue de faire face à un sérieux déficit de précipitations, qui s'est accumulé au fil des derniers mois. Cette situation s'est accentuée au cours du mois de septembre, marqué par un manque notable de pluies, malgré quelques orages sporadiques les 16, 20 et 22 qui n'ont apporté que des quantités modestes, allant de 10 à 70 mm. En résultat, septembre s'est révélé être un mois extrêmement sec, enregistrant bien en deçà des normales de pluie, notamment sur les zones côtières, avec souvent moins de 20 % des précipitations attendues.

Le début d'octobre ne semble pas inverser cette tendance préoccupante, avec un cumul de seulement 19 mm sur l'ensemble du territoire, soit environ 22 % de la normale partielle.



C'est le constat qui a émergé de la récente réunion du Comité de Ressources en Eau de la Haute-Corse, tenue le mardi 24 octobre à Bastia, sous la présidence de Monsieur Michel Prosic, préfet de la Haute-Corse. À cette réunion étaient présents tous les acteurs clés impliqués dans la gestion de l'eau, parmi lesquels des représentants des services de l'État, de l'ARS, de l'Office Français de la Biodiversité, des syndicats de gestion des cours d'eau, des producteurs d'eau, et de la chambre d'agriculture.



Une année déficitaire

Selon les conclusions du comité, l'année hydrologique s'étendant de septembre 2022 à août 2023 a suscité des inquiétudes en raison d'un bilan hydrique légèrement déficitaire. En tout, seulement 802 mm de précipitations ont été enregistrés sur le territoire, soit 88 % de la normale. Les zones les plus touchées par ce déficit se situent entre la Balagne et la région bastiaise. Cependant, il est à noter que ce déficit est moins prononcé que les deux années précédentes, où les niveaux étaient à 79 % de la normale en 2022 et 86 % en 2021. Malgré tout, la saison de recharge pour 2024 commence avec des signaux inquiétants.



L'indice d'humidité des sols est particulièrement bas dans plusieurs microrégions de la Haute-Corse, notamment de la Falasorma au Nebbiu, ainsi que sur toute la façade orientale, du Cap Corse au Fiumorbu, où les valeurs ne représentent que 10 à 30 % de la normale. En revanche, l'intérieur du département, en particulier les régions montagneuses, conserve une situation plus proche de la normale.

Le taux de remplissage des réserves et des barrages, en particulier ceux gérés par l'OEHC, fait l'objet d'une attention particulière et demeure sous surveillance constante. Toutes les installations, nappes et cours d'eau restent sous observation. Heureusement, il n'y a pas eu d'observation de mortalité piscicole, bien que certaines sources, telles que celles de la Communauté des Communes Marana-Golo et de la Communauté d'Agglomération de Bastia, connaissent une diminution significative de leur débit en raison de la sécheresse.





Quel temps les prochains jours ?

Les prévisions météorologiques annoncent des précipitations au cours des 15 prochains jours, avec des températures revenant à des valeurs saisonnières, bien que légèrement supérieures à la normale. Cette évolution météorologique devrait faciliter le remplissage des réserves en eau, des rivières et d'une partie des sources, tout en contribuant à la remontée rapide de l'indice d'humidité des sols. Pour les mois de novembre et décembre, les prévisions prévoient des températures probablement plus élevées que la normale, ainsi que des précipitations probablement supérieures à la normale.



Face à ces prévisions météorologiques encourageantes, aucune mesure de restriction de l'eau n'a été mise en place dans le département de Haute-Corse. Néanmoins, le préfet de la Haute-Corse encourage vivement tous les utilisateurs à poursuivre leurs efforts en matière de sobriété dans l'utilisation de l'eau pour garantir une gestion durable de cette ressource essentielle.



Le prochain comité de ressources en eau est prévu pour le mardi 28 novembre 2023, où les parties prenantes continueront à suivre de près l'évolution de la situation et à discuter des mesures à prendre pour relever les défis liés à l'approvisionnement en eau dans la région.