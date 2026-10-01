Sécheresse en Haute-Corse : les dernières pluies insuffisantes pour reconstituer les réserves d’eau

Les dernières averses n’auront pas permis d’améliorer la situation en Haute-Corse. Réuni jeudi à l’Office d’Équipement Hydraulique de Corse (OEHC) à Bastia, sous la présidence d’Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse, le comité de ressources en eau a confirmé la fragilité des réserves après plusieurs mois marqués par un déficit pluviométrique important. Le mois de septembre n’a ainsi enregistré que 17 % des précipitations habituellement observées à cette période. Il a également été « le plus chaud jamais enregistré en Haute-Corse » selon la préfecture et les données de Météo-France.





Le mois d’octobre démarre quant à lui « avec des températures au-dessus de la moyenne, dans la continuité de l’été exceptionnellement chaud » qu’a connu le département. Si le mois d’octobre « est également, et pour le moment, en déficit », « les averses orageuses de ces dernières 24 heures laissent entrevoir un espoir d’amélioration avec la remontée de l’indice d’humidité des sols et après une sécheresse record et des zones particulièrement touchées de juillet à septembre », précise la préfecture, prenant pour exemple la Balagne, le Nebbiu, la Falasorma, le Cap Corse et la région bastiaise. Du côté des températures, celles-ci continuent de baisser lentement « tout en se maintenant légèrement au-dessus des valeurs de saison ». Enfin, le retour des averses est seulement prévu à partir du jeudi 15 octobre.





Au niveau des cours d’eau, « la situation hydrologique suivie par l’OEHC demeure identique à la semaine dernière et les derniers événements orageux n’entraînent pas la reconstitution des stocks », selon la préfecture. « La situation reste encore fragile après un mois de septembre sans apport pluviométrique. » Malgré tout, la baisse des volumes de consommation se poursuit « favorablement » : -9 % depuis septembre et -2,6 % durant la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Du côté de l’agglomération bastiaise, l’approvisionnement en eau potable reste assuré grâce à la ressource du Golo, qui couvre désormais la quasi-totalité des besoins du territoire desservi par Acqua Publica. Une vigilance particulière reste toutefois nécessaire pour les sources qui ne disposent pas de solution de secours, notamment dans le secteur de San Martino di Lota. Mais la préfecture souligne que « les récents épisodes orageux sont arrivés à point nommé ».





Face à ces éléments et « compte-tenu des besoins en eau et de la forte tension toujours en cours », la prudence reste de mise, car les pluies récentes « ne permettent pas de soulager suffisamment les stocks amoindris de l’OEHC en Plaine orientale ». La préfecture précise que l’arrêté préfectoral est maintenu au niveau crise sur ce secteur et au niveau d’alerte sur tout le reste du département. Un prochain comité de ressources en eau doit avoir lieu le vendredi 16 octobre.

