Sécheresse : déclenchement du niveau de vigilance en Corse

C'est ce que rapporte en sustance un communiqué de la préfecture de Corse qui souligbe q'une "réunion conjointe des comités départementaux de suivi de la ressource en eau a été organisée ce mardi 3 mai 2022 avec les acteurs publics concernés de Corse-du-Sud et de Haute-Corse".



La préfecture fait souligne que "le bilan dressé par les participants fait état, pour la Corse, de 40% à 50% de déficit de précipitation entre les mois de décembre 2021 et mars 2022. Les pluies du mois d’avril 2022 ont cependant permis une amélioration de la situation sans résoudre le déficit accumulé depuis plusieurs mois."



"La sécheresse des sols est très élevée dans certains secteurs (déficit de 30% à 50% par rapport à la normale sur le littoral). Les secteurs les plus touchés sont le littoral sud–ouest, la plaine orientale et le Cap corse" souligne encore le communiqué qui ajoute que "sur la base de ce constat, les préfets de Corse du Sud et de Haute-Corse ont décidé d’activer le niveau de « vigilance » défini dans le plan de gestion des épisodes de pénurie d’eau. Cette décision a pour objectif un suivi de la ressource et un renforcement de la sensibilisation du grand public et des professionnels afin de promouvoir un usage économe permettant d’éviter des mesures restrictives sur la consommation de l’eau.