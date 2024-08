Sécheresse. A Bastia, pénurie d'eau dans le secteur de Suerta

"Il n'y a pas de capacité de pallier aux abus"



Si le niveau est vraisemblablement remonté à un seuil moins inquiétant, les restrictions mises en place restent plus que jamais en vigueur. La régie demande à leurs abonnés la plus grande sobriété, tandis que le maire de la ville appelle les pompiers à ne pas ouvrir les bornes à incendie du secteur et aux habitants de ne pas arroser les jardins, de ne pas laver les voitures et de ne pas remplir les piscines. Soit les préconisations mises en place par le préfet Michel Prosic dans son arrêté relatif à la sécheresse. Au vu de la situation, "il n'y a pas de capacité de pallier aux abus", pointe Pierre Savelli, qui sollicite la responsabilité de tous.