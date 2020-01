Scooter contre auto à Borgo : une femme enceinte blessée

C.-V. M le Lundi 13 Janvier 2020 à 16:24

Un accident de la circulation s'est produit lundi vers 10h45 au nord de Borgo. Une voiture et un scooter sont entrés en collision. La pilote du scooter - une jeune femme de 22 ans enceinte - a été projeté au sol et relevée par les pompiers de Lucciana avec des blessures au cuir chevelu et au genou gauche. Elle a été évacuée sur le centre hospitalier de Bastia.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements