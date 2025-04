Scontru Flamenco : une 4e édition sous le signe du partage entre Corse et Andalousie

Le flamenco a désormais son rendez-vous en Corse. Du 9 au 14 avril, l'association Arte Flamenco, qui fête ses 25 ans d'existence, organise la 4e édition de « U Scontru Flamenco », en partenariat avec le centre culturel Una Volta. Pendant six jours, Bastia et Biguglia vibreront au rythme du chant, de la danse, de la musique et de la poésie, avec une programmation conçue comme un pont entre la culture andalouse et l’identité corse. « Cette manifestation est proposée en deux lieux : le centre culturel Una Volta à Bastia et le Spaziu Culturale Carlu Rocchi à Biguglia », indique Anne Guidicelli, fondatrice et enseignante de l'association Arte Flamenco. Au programme : des stages, des master class, des initiations, mais aussi des performances accessibles à tous, débutants comme initiés, amateurs ou simples curieux.



Parmi les intervenants invités : Beatriz Santiago et Sandrine Bertazzo, danseuses professionnelles, la chanteuse Anna Rocchi ou encore le poète Petru Michele Raffalli, 93 ans, qui participera à une soirée intitulée Desde Sevilla hasta Bastia, mêlant danse et poésie, le jeudi 10 avril à 18h au Spaziu Culturale Carlu Rocchi.



Tout au long du week-end, des ateliers se succèderont à Una Volta : flamenco, danse classique espagnole (danza estilizada), chant, castagnettes et préparation au bal sévillan. Ce dernier viendra clôturer la semaine, dimanche 14 avril à 18h30, au Babbu Caffè. « Scontru Flamenco a pour objectif de mettre en lumière la culture corse et flamenca à travers conférences, initiations et rendez-vous artistiques animés par des professionnels corses et andalous », explique Anne Guidicelli. Un rendez-vous qui mêle transmission, expression artistique et ouverture aux cultures méditerranéennes.