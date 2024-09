Sartène : une jeune fille gravement blessée par l’hélice d’un bateau

L’incident est survenu ce lundi en début d’après midi alors que neuf personnes participaient à une sortie en mer. Ce moment de détente entre amis a viré au drame lorsque la victime a été happée par l’hélice, entraînant des blessures graves.Alerté rapidement, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) Corse a coordonné les secours. Plusieurs unités de la SNSM de Propriano ont été mobilisées, notamment les sauveteurs du Centre de Sauvetage de Propriano et le Patrouilleur communal de Surveillance et de Sauvetage SNS 731 de Sartène, qui transportait un infirmier SNSM. Le SNS 714 a également été envoyé en renfort.Sur place, les sauveteurs en mer ont prodigué les premiers soins à la jeune fille, en liaison constante avec le médecin du SAMU 2A. Face à la gravité de ses blessures, l’hélicoptère de la sécurité civile a été dépêché avec une équipe médicale du SAMU et un sauveteur côtier du SIS 2A à bord.Après une longue intervention sur la plage de Tivella, où une zone d'atterrissage improvisée avait été aménagée, la victime a été évacuée d'urgence vers le centre hospitalier d'Ajaccio.Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer.