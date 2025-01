Sartène : Le CFPPA lance deux nouvelles formations pour répondre aux besoins du territoire

Le Centre de Formation Professionnel et de Promotion Agricole (CFPPA) de Sartène lance deux nouvelles formations à partir de la fin du mois de janvier. Présent au sein du Campus AgriCorsica, le CFPPA est un organisme de formation agricole destiné aux adultes, qui dispense des formations allant du CAP aux formations post-bac. Cette année, deux nouvelles formations vont voir le jour pour “répondre aux besoins du territoire” : un Certificat de Spécialisation Tourisme Vert, Accueil et Animation en Milieu Rural, et une Préqualification Métiers de l’Élevage.





Dans un communiqué, le CFPPA explique que le Certificat de Spécialisation Tourisme Vert, Accueil et Animation en Milieu Rural est accessible à tous ceux qui ont “des projets pour un tourisme vert, plus sain et plus sensé”, et qui souhaitent “se former à l’accueil des visiteurs et à la création d’activités touristiques en milieu rural”. Le CFPPA précise que cette formation peut concerner “les agriculteurs qui souhaiteraient développer l’agritourisme” mais aussi “les saisonniers ayant travaillé dans des fermes ou des tables d’hôtes”.

Dispensée en 560 heures réparties sur un an, ce certificat permettra de travailler dans des services tels que “l’accueil, la restauration, l’hébergement, l’animation ou encore les activités de pleine nature destinées aux clientèles du tourisme vert”.



La Préqualification Métiers de l’Élevage, quant à elle, concerne “tous ceux qui souhaitent découvrir les métiers de l’élevage, dans le but d’intégrer, à l’issue de cette préqualification, d’autres formations, comme des CAP, des BP ou encore des BTSA”.

Dispensée en 515 heures, le CFPPA indique que “la préqualification aux métiers de l'élevage a pour objectif de tester son projet [...], de recueillir des informations auprès des acteurs du secteur, et de réaliser une prise de contacts avec le terrain et les tâches associées [...], avant d’entamer un parcours diplômant”.



Plus d’informations sur les formations au 04.95.77.06.42 ou cfppa.sartene@educagri.fr .