Sartenais-Valinco : encore plusieurs interventions des sauveteurs en mer

Ainsi, ce mercredi à la suite des alertes déclenchées par CROSS de Corse (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) et du CODIS 2A (Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud), plusieurs opérations de sauvetage ont mobilisé les Sauveteurs en Mer du Centre de Sauvetage SNSM de Propriano, le Patrouilleur Intercommunal de Surveillance et de Sauvetage du Valinco SNS 7-012, le Patrouilleur Communal de Surveillance et de Sauvetage de Sartene SNS 731, ainsi que les sapeurs-pompiers.





Première intervention à Porto- Pollo où ne personne blessée au dos et victime d’un début de noyade a été secourue par les Sauveteurs en Mer de la SNSM et les Sapeurs Pompiers, puis évacuée par ambulance vers le Centre Hospitalier de Sartene.

Un peu plus tard et toujours à Porto - Pollo, une personne, présentant une pathologie médicale grave, a été secourue par la SNSM et les Sapeurs Pompiers et transférée elle aussi sur Centre Hospitalier de Sartene en ambulance.





À Propriano, deux personnes en difficulté et prises au piège par la houle et les courants ont été secourues par les équipes de la SNSM et les Sapeurs Pompiers.

Même scénario sur la plage de Tradicettu de Sartene où deux autres baigneurs en difficulté ont été secourus par les Sauveteurs en Mer de la SNSM.