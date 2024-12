Sartenais-Valinco : L'ovalie monte en puissance du côté du RCOARV

- Jean-Baptiste Quilichini, comment se porte aujourd'hui le Rugby dans la région du Valincu où le ballon rond est un peu le sport roi ?

- Le Rugby se porte de mieux en mieux dans le Valincu. C’est un sport qui intéresse de plus en plus de jeunes dans la microrégion. II faut savoir que le Rugby est présent sur notre territoire depuis les années 90 ( anciennement le Rugby Valinco Rizzanese et, depuis 2006 le Rugby Club Olympique Alta-Rocca Rizzanese Valinco). Il y a eu depuis la création de l’association des périodes plus ou moins fastes, mais en tout cas, nous faisons notre possible pour faire parler de ce sport dans la région. En plus des entraînements pour petits et grands, nous avons diffusé de nombreux matchs de la Coupe du Monde 2023 à Olmeto plage, fait notre repas de Noël à Bilia, organisé un loto à Serra di Ferro, et un bal cet été à Olmeto entre autres.

- Le club s'appelle aussi Alta-Rocca, s'appuie-t-il vraiment sur son versant montagne ?

- Il y a au club des licenciés de toute la microrégion. Notre but étant de fédérer autour de notre entité tous les territoires voisins du Valinco. Nous avons décidé d’avoir deux lieux d’entraînements différents, à Olmeto plage le mercredi et à Foce Bilzese le samedi, ce qui nous permet d’attirer des licenciés du Taravo jusqu’à la vallée de l’Ortolo, certains viennent de Casalabriva ou bien de Sainte-Lucie de Tallano, d’Olmeto, de Propriano ou encore de Sartène. Sans compter tous les villages alentour, comme Campomoro, Bilia, Porto-Pollo, Viggianello, Serra di Ferro ou encore Fozzano.

- Depuis quelque temps, on voit le renouveau d'une équipe senior qui participe à des rencontres amicales. La verra-t-on un jour en compétition ?

- C’est notre souhait en tous cas. Pour l’instant, le groupe est en construction, et nous avons formé une entente avec nos amis de Portivechju Rugby afin de faire soit des rencontres amicales, soit une équipe mixte des deux clubs pour la réserve de régionale. Nous revenons de loin, car, si une équipe a brièvement existé dans les années 2010 sans faire de compétition, le manque de joueurs et de structures sportives adaptées a grandement freiné, voire stoppé notre développement jusqu’en 2021 lorsque nous avons décidé de retenter de créer un groupe senior. Cette année, le retour d’anciens joueurs et l’arrivée d’un coach d’expérience en la personne de Vincent Carbou nous ont permis de passer un cap et de mobiliser de nombreux nouveaux licenciés. Nous sommes un bon groupe de copains, l’ambiance est saine et tout le monde est motivé pour progresser. Cela nous donne l’opportunité d’espérer un avenir pour le rugby senior dans notre club.

- Qu'en est-il de l'École de Rugby ?

- Concernant l’EDR, nous avons depuis quelques années, grâce, entre autres, à l’effet Coupe du Monde, de plus en plus de licenciés, filles ou garçons et de tout âge. Nous essayons de leur inculquer les valeurs de notre sport et, en règle générale, ceux qui viennent essayer ne repartent pas. Avec l’équipe d’éducateurs, nous intervenons régulièrement dans certaines écoles primaires de la région afin de faire découvrir le Rugby et quelques jeunes élèves ont été convaincus et ont rejoint le club. Vincent, le coach senior, a également mis en place une AS Rugby au sein de la cité scolaire de Sartène pour essayer d’intéresser les jeunes après le passage en 6e. Une de nos joueuses M12 a été sélectionnée l’an dernier pour participer au Challenge Orange à Marcoussis avec la délégation corse qui a terminé 9e sur 21. De plus, lors de nos participations aux plateaux et tournois d’écoles de rugby, nos jeunes donnent une bonne image de notre club et de notre mentalité. Notre but est désormais de continuer sur cette lancée et de pouvoir accompagner nos licenciés le plus longtemps possible, dans l’idéal jusqu’à la catégorie senior.

- D'une manière générale comment évaluez-vous l'avenir du club ?