Santu Petru-di-Tenda : U focu di Natale, une tradition qui ravive la chaleur de Noël

Parmi les traditions qui réchauffent les cœurs lors de la veillée de Noël, u focu natalescu occupe une place à part. Bien plus qu'un simple feu, il symbolise l'esprit de partage et de chaleur humaine. Historiquement, sa lumière était perçue comme une protection contre les ténèbres hivernales, chassant les mauvais esprits et accueillant l'année nouvelle avec espoir. « J'ai toujours connu le feu que les hommes du village allumaient devant l'église. Avec ma grand-mère, ma mère et tous les villageois, chaque veillée de Noël, nous nous regroupions autour du feu. C'était très poignant », se souvient Dominique. Aujourd'hui encore, elle revit ces instants de communion devant l'église de Saint Jean et transmet cette tradition à ses petits-enfants, créant ainsi de nouveaux souvenirs.



La préparation du feu mobilise toute la communauté : des enfants aux aînés, chacun participe, qu'il s'agisse de ramasser du bois ou d'entasser les bûches. Les plus jeunes, dès l'âge de dix ans, s'investissent avec enthousiasme. « La transmission de cette coutume est essentielle. Elle n'est pas seulement collaborative, elle porte les valeurs familiales et rappelle que Noël n'est pas qu'une fête mercantile », insiste Dominique.



Quel que soit le vocable – focu natalescu, fucaracciu ou capifocu –, l'essence de cette tradition réside dans la lumière, symbole d'espoir pour l'année à venir.



Une nuit de lumière et d'espérance

La messe de minuit est un moment fort du calendrier liturgique. Elle rassemble les fidèles pour célébrer la naissance de Jésus, dans une atmosphère de solennité et d'émotion. À Santu Petru-di-Tenda, cette célébration se déroule souvent dans des conditions adaptées aux contraintes locales, mais elle conserve toute sa symbolique. « Assister à la messe de Noël, c'est redécouvrir le vrai sens de la fête. Les cadeaux passent, mais le message du Bambinu reste éternel », confie Dominique.



Le Gloria in excelsis Deo, les cierges illuminant l'église et les chants de paix donnent à cette nuit la plus longue de l'année une saveur unique. Se rémémorer la naissance de l'Enfant qui apporte une grande lumière est une expérience collective empreinte de foi et de joie.



Dans son homélie en Corse, le pape François a récemment souligné l'importance de « donner des signes d'espérance que le monde attend ». Ces mots résonnent tout particulièrement à Santu Petru-di-Tenda, où u focu di Natale continue d'illuminer les cœurs et les foyers.



Vi pregu a tutti un Bon Natale !

