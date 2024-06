Santé, tabac, Parcoursup, changement d'adresse… Voici tout ce qui change à compter du 1er juin 2024

Nouvelle hausse du prix du tabac

Le prix du tabac va aussi augmenter de 40 centimes pour certaines marques, de 10 à 20 centimes de plus pour certaines blagues de tabac à rouler.





Changement d’adresse pour des milliers de Français

1,8 million de Français vont changer d’adresse d’ici le samedi 1er juin même s’ils n’ont pas déménagé.

Parmi les mesures de cette loi, l’adressage obligatoire dans toutes les communes françaises et notamment dans les lieux-dits. Toutes les voies devront porter un nom et toutes les habitations un numéro unique, afin de faciliter la distribution du courrier, le déploiement de la fibre optique ou encore l’intervention des secours.



Des milliers de Français devront ainsi obtenir leur nouvelle adresse auprès des administrations.





Un accès plus direct à la santé

Annoncée début avril par le Premier ministre Gabriel Attal avec une batterie de mesures concernant le secteur de la santé, la simplification des procédures médicales, au nombre de 16, débute ce samedi 1er juin.

Par exemple, les pharmaciens auront la possibilité de délivrer directement des prescriptions d’antibiotiques pour le traitement des angines et des cystites et les opticiens pourront ajuster la correction des lunettes si elle ne correspond pas au moment de l’essai, indique le site du gouvernement.





Le dispositif "Mon soutien psy" évolue

Opérationnel depuis avril 2022, le dispositif "Mon soutien psy" évolue avec un remboursement des séances qui passe de 30 à 50 € le 15 juin. Le nombre de séances couvertes passe de 8 à 12.

Il est également possible de passer directement par un psychologue pour bénéficier du dispositif, sans passer par un médecin traitant.





Des dérivés du cannabis interdits

Certains produits dérivés du cannabis, sous forme d’huile, d’herbe ou encore de bonbons, vont être interdits à cause de "risques" pour la santé établis par l’Agence nationale de sécurité du médicament.





Le Pass’Sport peut être utilisé plus tôt

Habituellement lancé en septembre, Le dispositif Pass’Sport revient dès le 1er juin pour les jeunes bénéficiaires (âgés de 6 à 30 ans) de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou encore les étudiants boursiers. Ils pourront recevoir une aide de 50 € pour s’inscrire dans une structure sportive. Elle est utilisable jusqu’au 31 décembre 2024.

Les personnes éligibles ont normalement reçu du ministère des Sports un code par mail, à présenter à leur structure sportive afin d’activer leur Pass’Sport.





Des changements au lycée

Au lycée, les élèves de seconde devront réaliser un stage d’observation dans une entreprise, une administration ou une association entre le 17 et le 28 juin.





Parcoursup : phase d’admission

Depuis ce jeudi 30 mai 2024, les établissements d’enseignements supérieurs transmettent aux étudiants leurs propositions d’admission via la plateforme dédiée Parcoursup.

Pour les étudiants qui ne recevraient pas de propositions d’admission, il sera possible dès le 11 juin 2024, de formuler de nouveaux vœux, lors de la phase complémentaire, dans les formations disposant encore de places disponibles.