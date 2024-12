Santé : lancement à Bastia de Spaziu Pro, le nouvel outil numérique 100% insulaire

Une solution de santé simple, connectée et surtout, insulaire. C’est le pari que s’est lancé le Groupement régional d’appui au développement de la e-Santé (GRADeS) de Corse avec Spaziu Pro, une plateforme numérique réalisée par et pour les professionnels de santé de l’île pour répondre aux besoins croissants en matière de santé publique. Après un premier lancement à Ajaccio en début de semaine, le dispositif a été présenté à Bastia mercredi 18 décembre.



Un meilleur suivi de parcours de soin des patients

Selon ses concepteurs, Spaziu Pro peut devenir la plateforme privilégiée pour les praticiens insulaires puisqu’elle regroupe tout ce dont ils ont besoin au même endroit, le tout, avec un identifiant unique. Avec cette plateforme remplie d’outils, il sera désormais possible pour les professionnels de santé de réaliser tous les actes de télémédecine à distance, de communiquer via une messagerie sécurisée, ou encore d’avoir des réunions et des concertations pluridisciplinaires pour faciliter l’échange de données médicales entre les différents professionnels qui interviennent dans le parcours de soin du patient. Il faut dire que la Corse fait face à une baisse du nombre de professionnels de santé, notamment en zones rurales, et ne possède pas assez de spécialistes, ce qui pousse nombre de patients à devoir se déplacer sur le continent pour recevoir les soins appropriés. Pour Alain Husselstein, le directeur du GRADeS de Corse, « le premier objectif, c’est de rapprocher le patient du médecin, et le second, c’est d’améliorer la santé des usagers grâce au numérique ». Avec ces nouveaux outils, développés avec le soutien de l’Agence régionale de santé (ARS) de Corse, les patients bénéficieront d’une meilleure prise en charge dans leur parcours de soin grâce aux téléconsultations proposées par la plateforme, notamment avec des des spécialistes du continent, avec qui la plateforme a noué des partenariats. Du côté du patient, si ce système peut être de nature à lui simplifier la vie, l'adhésion à Spaziu Pro se fera de manière indolore, puisque c'est à son médecin traitant qui décidera ou non d'utiliser le service.



Concurrencer les géants du continent

Avec ce nouvel outil, le GRADeS de Corse caresse l’ambitieux objectif de concurrencer des mastodontes du secteur tels que Doctolib, Maya ou encore Care, qui réalisent des services similaires. Toutefois, la plateforme insulaire se démarque par son prix, puisque « une licence annuelle chez nous pour un médecin coûte 360€, tandis que pour le même résultat chez Doctolib, avec la prise de rendez-vous et la télémédecine, un professionnel de santé doit payer entre 150 et 170€ par mois, prédit Alain Husselstein. Petit à petit, nous attirerons les professionnels sur cette plateforme unique, puisque cela simplifiera leur quotidien. Nous sommes sereins sur le déploiement de ces solutions sur lesquelles nous avons la main, et que nous pouvons faire évoluer à la demande ».