Santé : Femu a Corsica dénonce le rachat de la clinique Maymard par un groupe continental

Une menace pour l’offre de santé

Ce n’est pas du tout l’avis du parti nationaliste modéré Femu a Corsica qui monte au créneau pour dénoncer cette opération de rachat qu’il voit comme une menace pour l’offre de santé dans l’île. « Femu a Corsica s'oppose avec force à ce qu'un groupe extérieur à l'île, propriétaire de 17 établissements en région Sud, et de 19 en Ile de France, puisse détenir, à travers le rachat projeté, une place majeure dans le secteur de la santé à Bastia et en Corse. Et ce d'autant plus que cette opération n'est qu'une déclinaison supplémentaire d'une logique prédatrice d'ensemble, mise en œuvre par des grands groupes extérieurs à l'île, et qui menace tout le secteur de la santé, celui du médico-social, et de l'aide en faveur des personnes âgées ». Pour Femu, la Corse a vocation à construire un système de santé moderne, performant, « où les structures publiques jouent pleinement leur rôle en faveur du droit à la santé pour tous (y compris à travers la création d'un CHU), et où les structures privées s'inscrivent dans un fonctionnement global cohérent avec la vision d'ensemble d'une société construite autour des valeurs de solidarité, d'entraide, et de justice sociale, pour les salariés et praticiens de ces structures comme pour leurs patients. Ce combat est essentiel pour la Corse et son peuple ».



Un appel à réagir

Aussi, Femu appelle-t-il aux différents acteurs du secteur dans l’île - la Collectivité de Corse, l'Etat, les structures publiques et privées et leurs institutions représentatives et syndicats - à se mettre autour de la table et à « poser un cadre global de discussion visant à mettre en œuvre ces principes pour structurer une offre de santé conforme aux intérêts de la Corse et des Corses. Une offre de santé qui doit, pour nous, interdire toute situation risquant de placer des pans entiers du système insulaire entre les mains d'opérateurs extérieurs à l'île et exclusivement guidés par la recherche du profit ». Le parti autonomiste demande également que « toute opération de rachat d'un établissement existant dans le domaine de la santé ou du médico-social par un grand groupe extérieur soit, dans l'attente de la définition de ce nouveau cadre, interdite ».