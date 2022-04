Santa-Reparata-Di-Balagna : 2 projets portés par des jeunes récompensés par la MSA de Corse

Depuis l'année 2000, la Mutualité sociale agricole de la Corse, déploie des actions à destination des jeunes corses vivant dans le milieu rural notamment par l’Appel à Projets jeunes, l'APJ qui s'adresse aux jeunes, âgés de 13 à 22 ans.

Par ce dispositif, la MSA les accompagne et les aide à mettre en place leurs propres actions. Ainsi, elle favorise la prise de responsabilité de ces acteurs et leur participation à l’évolution des territoires ruraux.

En 2021, parmi les nombreux projets régionaux présentés, deux sont sortis du lot. "Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir ces deux projets lauréats, et nous nous réjouissons du travail que ces jeunes ont réalisé. Jeunes de Santa-Reparata-Di-Balagna et de Ghisunaccia, Imaiò di dumane. C'est donc une réjouissance, une fierté pour nous aujourd'hui que de les recevoir", explique Marcel Torracinta, maire de Santa-Reparata-Di-Balagna.



Le premier projet, "Dans nos assiettes d’hier à aujourd’hui: Cumu si manghjava in paese tandu", a remporté le 4e prix national. Une belle idée née au village de Santa-Reparata-Di-Balagna, de 3 jeunes. Livia-Maria Fondacci, Pierre-François Antoni et Wassim Kadouri, lycéens en Terminale, qui avaient plus tôt, déjà intégré le service civique de la commune. "Durant le premier confinement, nous sommes partis d'un constat sur l'évolution de l'alimentation au fil du temps".



Pour cela, ils ont donc décidé de se rendre chez les habitants du village âgés de 75 ans et plus pour trouver des réponses à leurs questions sur la nourriture et la façon de se nourrir à l'époque, et bien sûr son évolution jusqu'à aujourd'hui. " Nous adorons côtoyer les plus anciens du village. On est vraiment proche d'eux. Il faut utiliser et partager leurs connaissances et surtout donner envie aux autres jeunes de faire pareil, c'est pour nous très important. Nous avons pour cela réalisé un film, où nous les avons interviewés sur la façon de se nourrir avant" explique Wassim.



Du côté des plus âgés, c'est un plaisir plus que partagé d'avoir été au centre de l'attention de la jeunesse et surtout d'avoir pu transmettre. "Nous avons été tellement ravis d'avoir passé du temps avec eux et partagé nos expériences et nos histoires. Maintenant il faut qu'ils viennent nous revoir, car nous avons encore tellement de choses à leur raconter" ajoutent communément ces plus anciens.



Un beau projet doublement primé

Au niveaux national, ce sont plus de 70 projets qui ont été proposés par la caisse centrale de la MSA. "Dans nos assiettes d’hier à aujourd’hui: Cumu si manghjava in paese tandu" y a remporté le 4e prix.

Le second , Viaghja in Corsica, est le projet de Jules-François Cuttoli, Yanis Ghaoui, HIcham Jbilou, Younes Boussinia, étudiants en Licence professionnelle Commerce. "Nous devions rendre un projet au lycée, mettant en avant un service innovant. La problématique était : comment faire repartir l'économie locale dans l'île ? C'est devenu notre projet tutoré de l'année et nous a notamment permis d'obtenir notre DUT Tech de Co. Nous avons par la suite été sollicités par Bruna Guidicelli, assistance sociale à la MSA qui avait entendu parler de notre projet qui est une mise en avant, après les confinements, de tout ce qui existe sur le territoire insulaire. Comme les structures hôtelières, les restaurants, les artisans, les créateurs, les producteurs, etc., que l'on publie sur nos pages Facebook et Instagram, pour leur donner plus de visibilité, notamment aux insulaires et aux loueurs".



Riche de plus de 20 000 abonnés par réseau, Viaghja in Corsica a également franchi la mer. "Nous sommes même contactés par des Italiens, des Hollandais ou encore des Allemands. Nous publions jusqu'à 3 professionnels par jour. Ce qui leur donne de la visibilité,mais aussi des retombées. Le plus important pour nous c'était de créer l'entraide à la fin de cette pandémie, car la saison était vraiment incertaine" précise Jules-François Cuttoli. Un projet qui répond à une véritable problématique" celle de redynamiser les territoires ruraux, mais également celui de toute l'île. Ces jeunes se sont investis personnellement, sans aucune aide financière lors de la création du projet.



"Grâce à leur initiative, ils ont su redynamiser un secteur qui était en réelle souffrance", complète Bruna Giudicelli. Chaque groupe, de Santa-Reparata-Di-Balagna et de Ghisonaccia, a reçu une bourse de 2500 € allouée par la MSA de Corse, pour mener à bien leur projet. "Dans nos assiettes d’hier à aujourd’hui: Cumu si manghjava in paese tandu" a également reçu 2900€ grâce au 4e prix national remporté. "Nous assistons aujourd'hui à la remise des prix APJ, aux jeunes qui ont participé et remporté le concours. C'est une manière de remercier leur implication au niveau du rural. L'objectif étant que les jeunes s'investissent dans leur ruralité, qu'ils soient ressortissants du régime agricole ou non. Pour l'appel à projets des balanins, nous avons travaillé communément avec l'association Paje ", précise Caroline Marlandi, assistante sociale à la MSA de Corse. Car en répondant à cet appel à Projets, les jeunes ont de fait, adhéré à l'association Paje. "Bravo à notre jeunesse et leur beau projet. Et cette belle réussite montre que la structure Paje est nécessaire sur le territoire. Au-delà de la récompense, il y a beaucoup de bonne volonté et une formation évidente chez ces jeunes. Notre but chez Paje est de stimuler et d'aider les jeunes, et surtout de les accompagner a trouvé leur voie. Si cela peu aider à créer des vocations, pour nous cette une réussite", continue Félicie Hu, présidente de l'association Paje.