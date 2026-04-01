San Ghjulianu - U veranu di a scienza fait son retour !

U veranu di a scienza paraît s’inscrire désormais dans le paysage des manifestations qui jalonnent l’année, sur la plaine orientale. Pour la deuxième année consécutive, Corsic’Agropôle propose au grand public de venir s’initier à des savoirs et des savoir-faire parfois un peu savants, mais qui ont parfois toute leur utilité pratique pour le jardinier amateur.



Un large panel de spécialistes

Cinq partenaires ont uni leurs compétences pour vulgariser certaines thématiques dont ils sont spécialistes : l’AREFLEC, une association de recherche et d'expérimentation, qui s'est spécialisée dans les cultures fruitières et qui guide les professionnels vers des méthodes innovantes de production et de protection des cultures ; le CRVI de Corse qui se consacre à la recherche sur la vigne et le vin, et est ainsi devenu le garant du patrimoine viticole de l'île ; l’INRAE dont les travaux portent sur le pastoralisme et les agrumes, et dont tous connaissent le magnifique verger de San Ghjulianu ; Inter Bio Corse qui œuvre au développement de l'agriculture biologique ; enfin l’ODARC, Office du développement agricole et rural de Corse, qui dispose d'une division recherche et développement, avec différentes cordes à son arc : elle travaille sur la race ovine corse et la transformation fromagère, l’apiculture, les fourrages et céréales, et s'occupe enfin de biocontrôle.



Cinq conférences sur des thématiques variées

Ces intervenants qui représentent à eux cinq, une bonne partie des productions agricoles de l’île, vont donc se relayer, pour présenter aux curieux les fruits de leur travail. Comme l’année dernière, ces interventions prendront deux formes complémentaires : tout d’abord des conférences portant principalement sur les maladies des plantes et les insectes – les amis comme les ennemis du potager ! –, mais également sur certaines productions : la vigne, avec à la fois une dimension identitaire – la Corse dispose de « prodigieux cépages » – et une dimension plus économique et environnementale – comment faire face à l’évolution du climat et s’adapter aux changements de comportement du consommateur ? Ou les avocats, avec une conférence très pratique, destinée à ceux qui voudraient s’essayer à cette culture dans leur jardin.



Des ateliers sensoriels pour petits et grands

En parallèle, le centre organise des ateliers selon trois modalités. Voulez-vous, par exemple, comprendre le processus de vinification et le lien entre le goût d’un vin et sa méthode de fabrication ? Les ateliers sensoriels sont faits pour vous. Au nombre de quatre, ils vous permettront de découvrir les vins, mais aussi les plantes du maquis ou les agrumes – à travers notamment les huiles essentielles. Ils feront appel à la fois au nez des participants et à leur sens du goût : il y aura des dégustations.

Très pratiques également, les ateliers “découverte” porteront sur les levures, les huiles essentielles, la cryoconservation, la création de nouvelles variétés d’agrumes, la distillation, ou encore la lutte biologique. Énigmes à résoudre, quizz interactif ou confection d’un roll-on aux huiles essentielles, les intervenants ont fait preuve d’imagination pour séduire leur public.

Enfin, trois ateliers “pouces verts” permettront aux plus entreprenants de mettre la main non pas à la pâte, mais à la terre : produire ses semences pour son potager, greffer des agrumes, ou s’essayer aux semis de printemps, il y en a pour tous les goûts !

Encore une belle journée en perspective !





En pratique



Cette manifestation se déroulera mercredi 15 avril entre 10 heures et 17 heures sur le site de

Corsic’Agropôle (lieu-dit Pianicce), à San Ghjulianu.

A l’exception de l’atelier de greffage, réservé aux adultes, tous les ateliers sont ouverts également aux enfants, parfois sous conditions d’âge minimum.

La réservation est indispensable pour participer aux ateliers.

La participation est gratuite sauf pour l’atelier de greffage (10 € par personne).