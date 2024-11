Salon du chocolat d'Ajaccio : toujours le même engouement

Chocolats, cupcakes biscuits et macarons, délices de Corse, pâtisseries, miels et confitures, nougats et confiseries, épicerie fine et délices du monde : il avait, en effet, de quoi satisfaire toues les goûts et les palais dès cette première journée.

Mais que tous les habitants de la région se rassurent : ils auront encore l'occasion, ce samedi et ce dimanche, de faire ample provision de quelques-uns des meilleurs produits qui s'exposent à l'envi sur la soixantaine de stands de la manifestation.



La matinée, ouverte à tous, avait permis aux organisateurs de constater que l'engouement, notamment celui des enfants, pour la manifestation était incontestable, puis les animations aidant, ce sont tous leurs accompagnants de parents qui se sont laissés emporter par l'ambiance et la qualité des produits présentés par quelques-uns des meilleurs fabricants n'ayant pas hésité à faire le déplacement d'Ajaccio.

Un véritable régal pour les yeux et les papilles dont on pourra encore profiter samedi et dimanche.