Salon Capi Bianchi de Bastia : du bleu dans cet octobre rose

La « Semaine Bleue », Semaine nationale des retraités et des personnes âgées, vise à valoriser la place des aînés dans notre société et à renforcer les liens entre les générations. Chaque année, des milliers d'initiatives sont organisées à travers le pays autour d'une thématique spécifique. C’est dans ce cadre que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la mairie de Bastia a organisé, ce jeudi, le salon « Capi Bianchi » à la salle polyvalente de Lupino.



« C’est une animation dédiée à tous les séniors », explique Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS. « À l’occasion de cette journée, nos aînés peuvent obtenir toutes les informations dont ils ont besoin au quotidien. C’est aussi l’opportunité de présenter les différentes activités du CCAS, notamment à travers nos deux “Casa di l’anziani”, le centre social François Marchetti, et nos bureaux. »



L’après-midi de ce jeudi a été marqué par une vingtaine de stands offrant conseils, aides et divertissements aux plus de 60 ans : la CAF, la CPAM, l'ADMR, EDF, la Collectivité de Corse, la Prévention routière et la bibliothèque sonore, entre autres, étaient au rendez-vous. « Je viens chaque année », confie Josiane, septuagénaire habitant Montesoro. « Pour l’instant, je me débrouille seule, mais un jour viendra où j’aurai besoin d’aide. Je prends déjà des contacts et des renseignements. Tout est réuni ici, c’est très pratique. »

Pratique également pour ce couple d’octogénaires qui a découvert l’existence des chèques Énergie. « On ne savait pas que ça existait », lance le mari, un large sourire aux lèvres.

Même côté bien-être, tout est prévu : une coiffeuse et une maquilleuse étaient présentes pour offrir un moment de détente à Nenette.

« En fait, nous avons rassemblé en un seul lieu tout ce qui peut être utile à nos anciens », explique Sylvain Mei, responsable de A Casa di l’anziani. « Avec nos partenaires, nous avons organisé des stands et ateliers thématiques : santé, sport santé, aide à domicile, logement, retraite, prévention routière, etc. »



Un autre aspect important de la journée est la sensibilisation au numérique. « Aujourd’hui, on ne peut pas ignorer la fracture numérique », souligne Françoise Filippi. « Pour beaucoup, le tout numérique est difficile à appréhender. C’est pourquoi nous les accompagnons à travers des ateliers ludiques. Comme vous le savez, la Corse a une population vieillissante, et c’est une réalité que nous constatons chaque jour dans nos services. »



L’événement, à la fois studieux et convivial, a accueilli le maire Pierre Savelli, ainsi que plusieurs de ses adjoints. Il s’est conclu par un goûter suivi d’une animation musicale.



Les prochains rendez-vous sont déjà notés par nos aînés : un thé dansant en novembre, un spectacle de Noël avec JC Papi, ainsi que la distribution des colis de Noël en décembre (inscriptions au CCAS avant le 30 novembre).