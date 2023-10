Sale temps pour la Planète Corse : à voir ce lundi 30 octobre sur France 5

Morad Ait-Habbouche braque ses caméras sur la Corse pour un nouvel épisode de sa série documentaire "Sale temps pour la planète." Dans ce reportage captivant de 52 minutes intitulé "Corse, les possibilités d'une île", le journaliste met en exergue la vulnérabilité de l'écosystème insulaire face aux bouleversements climatiques.

Le documentaire aborde des problématiques bien connues sur l'île, notamment les pénuries d'eau et les sécheresses à répétition. Dans une région montagneuse où les cascades, les rivières et les sources sont en abondance, ces problèmes suscitent l'interrogation, notamment chez les spécialistes de l'hydrobiologie. Les intervenants pointent du doigt le manque de politiques pragmatiques en matière de gestion de l'eau en Corse. Ils évoquent des exemples frappants, tels que le stockage d'eau dans certains villages pour prévenir les pénuries estivales, ou encore la construction d'une usine de dessalement à Rogliano, ce dernier cas semblant paradoxal dans une région où les précipitations atteignent près d'un mètre par an.

Le reportage met également en lumière les efforts déployés par des familles, principalement actives dans l'élevage et la viticulture, pour trouver des solutions face à ces défis grandissants. En outre, il insiste sur l'importance de préserver la biodiversité locale, en particulier les herbiers de Posidonie, mis à mal par l'essor du tourisme nautique. Cette investigation sert de rappel à l'ensemble de la communauté internationale sur les enjeux cruciaux auxquels fait face la Corse en matière de durabilité et de préservation de son environnement unique.



Le reportage est diffusé le lundi 30 octobre 2023 à 21 h sur France 5.