Saint Vincent, patron des vignerons fêté dans la citadelle de Calvi

C'est désormais une tradition: chaque année, à l'initiative de la Ville de Calvi et de son service Culturel, en collaboration avec le syndicat des vignerons de Balagne, San Vincente, patron des vignerons est honoré et fêté comme il se doit dans la citadelle de Calvi.En la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, trop petite pour accueillir tous les fidèles, c'est l'abbé Ange Michel Valery, archiprêtre de Calvi Balagne qui présidait la messe solennelle, concélébrée par le Diacre Pierre Bertoni, enfant de la citadelle et autres membres de la communauté religieuse.A l'issue de celle-ci, le Saint était porté en procession par le les vignerons de Balagne, puis par les confrères de Saint Antoine et Saint Erasme.Derrière, Ange Santini, Maire de Calvi, entouré de ses adjoint Didier Bicchieray, Marie Luciani et Françoise Sévéon ainsi que de nombreux élus, du chef de corps du 2e REP de Calvi, Christophe de La Chapelle et de l'un de ses prédécesseurs, le Colonel Jean-Michel Meunier, enfant lui aussi de la citadelle, ainsi que de nombreux élus et personnalités.Au terme de cette cérémonie religieuse suivie par une foule immense, sur A Piazza d'Armes Marina Acquaviva, Camille Anaïs Raoust et l'ensemble des vignerons invitaient les personnes présentes à une dégustation des vins AOC de Balagne.