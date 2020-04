Saint-Florent : Aidez Rose à enregistrer à Paris

Rose 20 ans, est originaire de Saint-Florent,. Elle a choisi de d'interpréter le tube "Apologize" » de OneRepublic, accompagnée de son papa, Phil Guiseppi.Ses motivations ?« Je suis très reconnaissante d’avoir été sélectionnée pour participer à ce tremplin ! On m’a proposé de tenter ma chance, j’ai donc participé en me disant que je n’avais rien à perdre. J’ai toujours été réservée et c’est mon père, le jour de mes 20 ans qui a publié pour la première fois un de mes covers, le 4 mars 2020. Ce tremplin est donc pour moi une réelle opportunité car il arrive au moment de ma vie où je suis prête à m’investir dans la musique, et à chanter pour les autres ».Elle explique comment vous pouvez lui permettre d'aller au bout de sa belle aventure."La plateforme Music Covers & Creations, est n°1 en France et en Europe dans la promotion artistique. Un de mes covers est en ligne et si je parviens à cumuler un maximum de vues, de j’aime et de commentaires, j’aurais peut être l’opportunité d’enregistrer dans un studio à Paris ! Je compte sur vous pour m’aider à y arriver."Suivez Rose ici :▶️ YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCveB... ▶️ Instagram : https://www.instagram.com/rose_guiseppi/ ▶️ Facebook : https://www.facebook.com/Rose-Guisepp... ▶️ Twitter : https://twitter.com/guiseppi_rose Captation vidéo : Rose et Phil GuiseppiMonteur vidéo : Obbrac (MCC Team)Retrouvez les dernières infos du Tremplin MCC▶️ bit.ly/TremplinMCCNews