Saeta : un pocu d'aqua pà i morti

Le « Vieux » cimetière d’Ajaccio est fort sympathique et l’on s’y promène volontiers, quand bien même la logique voudrait que l’on s’y rende par devoir. Mais bon …

La curiosité prend irrémédiablement le dessus des lors que l’on commence à y regarder de plus près. à reconnaître les défunts et leurs familles, à découvrir que telle personne est décédée, alors même qu’on l’ignorait. On apprend effectivement beaucoup de choses dans un cimetière. On y fait également des rencontres dans les allées calmes et fleuries du Canicciu, toutes aussi bien entretenues les unes que les autres.

Cette vieille connaissance qui fréquente assidument les lieux me confiait qu’elle avait de grandes difficultés à entretenir le tombeau familial car la corvée d’eau est terriblement éprouvante. En effet, il faut beaucoup de patience et de courage pour remplir un bidon d’eau afin d’arroser les fleurs et nettoyer les tombes.

« Il faut en effet attendre de longs moments pour remplir ce petit ustensile et revenir le remplir de nouveau plusieurs fois. De cette fontaine, il coule un mince filet d’eau qui porte très vite sur les nerfs. C’est le moins que l’on puisse dire. Je crois que la prochaine fois je vais venir avec un pac d’eau complet pour être plus tranquille. Aghju i stacchi pieni !





A se demander comment les maçons, présents toute la semaine, peuvent travailler dans ces conditions. A moins qu’ils ne détiennent les clés de la source !

Entretenir une tombe c’est aussi perpétuer le souvenir, respecter les défunts et donc nettoyer et arroser les fleurs.

Et donc ouvrir un tout petit peu plus les vannes. Si célestes soient-elles…

Paba