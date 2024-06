SPL Muvitarra : la CAPA annonce des premières mesures pour sauver les bus ajacciens

En proie à des difficultés financières importantes, la SPL Muvitarra est au centre de toutes les attentions depuis plusieurs mois déjà. Alors que la société est au bord de la cessation de paiement, d’ici quelques mois, la CAPA, par l’intermédiaire de Stéphane Sbraggia, son Président, a reçu ce mercredi après-midi les organisations syndicales, dont la CGT, qui occupe les locaux de l’intercommunalité depuis une semaine, puis ceux du STC.



À l’issue de ces réunions, la CAPA indique dans un communiqué transmis à notre rédaction une série de trois mesures. Première mesure la possibilité de payer des services publics supplémentaires : « Pour avancer plus sereinement, dans la construction du nouveau Contrat d’Obligations de Service public, suite à un avis juridique, les actionnaires de la SPL Muvitarra ont désormais la possibilité de payer les services publics supplémentaires, de transports en commun, notamment la ligne de Bodiccione. La trésorerie pourra ainsi être abondée, redonnant du souffle à la situation financière de la SPL. Ce qui permet aussi à la CAPA d’être au clair sur ses obligations de service public ». Autre mesure annoncée : « l’ouverture des négociations sur la résolution des problèmes structurels de la SPL Muvitarra » ainsi que « la construction d’un nouveau Contrat d’Obligations de Service Public qui pourrait être mis en œuvre au dernier trimestre 2024 ».



« La clé de la réussite est la prise de conscience collective »



Une première série d’annonces afin de clarifier la situation, de montrer la volonté de la CAPA de sauver la société et ses emplois tout en mettant également les syndicats et l’ensemble des employés devant leurs responsabilités : « Toutes les cartes ne sont pas entre les mains des actionnaires. La clé de la réussite est la prise de conscience collective, sur les difficultés et la nécessité de redresser la société Muvitarra ».



Des annonces reçues avec espoir, mais également scepticisme du côté de la CGT et de Patrice Boissart, son secrétaire général : « Nous prenons acte de la volonté de la CAPA de sauver la SPL en tant qu’actionnaire, mais nous attendons maintenant l’ouverture de négociations concernant nos revendications, en leur qualité d’employeur. Dans l’attente d’une clarification, nous maintenons effective l’occupation des locaux de la CAPA ». Satisfaction en revanche du côté du STC et de Sébastien Cerrati : "Nous apprenons avec soulagement le fait que la SPL puisse continuer pleinement ses activités. Dans un deuxième temps, il s'agira d'entamer les négociations concernant le maintien de nos acquis sociaux".



Ce mardi matin, les représentants de l'UD CGT de Corse-du-Sud avaient tenu une conférence de presse dénonçant l’ambivalence de deux documents jugés contradictoires par les responsables syndicaux : « Nous avons demandé un certain nombre de documents, depuis une semaine déjà, et un état réel de la trésorerie, des projections et savoir surtout à quelle date est envisagé la cessation de paiement. Nous avons été surpris de recevoir deux documents totalement contradictoires. Un premier document nous disant que l’activité était assurée jusqu’au 30 décembre et un autre, provenant de l’expert-comptable, nous disant que la cessation de paiement est plutôt envisagée aux alentours du 30 septembre, sans un plan d’action fort. Nous sommes très étonnés par l’ambivalence de ces documents ».



Une vingtaine de militants occupent pacifiquement jour et nuit les locaux de la CAPA depuis sept jours maintenant.