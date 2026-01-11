SC Bastia : mettre le cap, en marche forcé, sur l'opération maintien

Le parcours sur Sporting Club de Bastia en coupe de France s’est terminé ce samedi 10 janvier en 16e de finale par une défaite 2 à 0 face à Troyes. Devant les 5.000 spectateurs présents à Furiani, et malgré quelques bonnes intentions, les Bastiais, réduits, certes à dix, n’ont pas trouvé les ressources et le jeu nécessaires pour déstabiliser l’actuel leader de Ligue 2.



Cette rencontre de coupe face à l’équipe en forme de la saison, c’était aussi un match test pour jauger la suite du championnat, et tester les capacités des Bastiais à décrocher des victoires pour éviter la relégation. Si à chaud après la défaite, Reginal Ray, n’a rien eu à reprocher sur l’envie et l’engagement, il a été plus critique sur le jeu produit par ses joueurs : « J’ai en sainte horreur de perdre, ce qui me fait le plus de mal, au-delà de la qualité de Troyes. J’ai la sensation que notre premier adversaire, c’est nous. Par nos pertes de balle, on fait des fautes qui nous sont préjudiciables ». Pour l’entraîneur bastiais, le principal adversaire du Sporting Club de Bastia, c’est lui-même : « On donne souvent le bâton pour prendre des coups, on donne des armes à l’adversaire. On se met en danger quand on a le ballon. Si on ne règle pas cela, ça va être dur, on va être en grosse difficulté ». Jugeant qu’il s’agit s’un problème récurrent au sein du groupe : « Là on le paye cash, car c’est une bonne équipe. On prend des risques ou l’on ne doit pas en prendre. Le premier but, c’est une perte de balle »

désormais, le coach bastiais doit préparer la suite, notamment l’importantissime match de vendredi prochain à Laval (17e avec 15 points), qui s’avérera déterminant pour des bastiais lanterne rouge avec 11 points : « On a plus que le championnat, c’est notre objectif prioritaire » à marteler Reginald Ray avant de préciser que le salut : « déprendra de nous. Si on leur fait des cadeaux, il vont en profiter ». Face à Laval, le coach appelle à : « Prendre une revanche sur nous-mêmes. »



Pour se sauver, les Bastiais n’ont plus le droit à l’erreur, avec un constat pour l’entraîneur : « Il ne faut pas retrouver les raisons de la défaite face à Troyes dans la suite du championnat. Les raisons sont connues, les remèdes, on les connaît ». Si l’amertume était de mise à Armand-Cesari, ce match «test » portera-t-il ses fruits ? Reste à l’espérer. Tout comme, trouver un espoir dans un mercato qui n’est pour l’instant pas très actif pour les bastiais. Le coach et le club souhaitent l’arrivée de renfort ; mais il précise : « Il y a énormément de paramètres, on est dans la démarche pour faire venir des joueurs. Aujourd’hui il n’y en a pas ».