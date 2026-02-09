SC Bastia : le point avant le début de saison

Commençons par le commencement. La relégation en Ligue 3 a laissé des marques dans l'effectif bastiais, pour ne pas dire qu'elle l'a saigné à blanc. Entre les opportunités, pour certains joueurs, d'évoluer dans un championnat supérieur et l'obligation de réduire la masse salariale à 2,5 millions d'euros, le vestiaire bastiais a pris un tout autre visage.



L'effectif



À commencer par l'entraîneur. Réginald Ray a été remplacé par Laurent Peyrelade. Passé par Rodez, Versailles et Grenoble, le nouveau coach bastiais a pour mission de maintenir un Sporting à flot sur le plan sportif, avec les moyens du bord et surtout un effectif profondément modifié, qui le sera encore : « L'équipe du 7 août ne sera pas celle du 7 septembre », martèle le technicien depuis la reprise de l'entraînement fin juin.



Côté vestiaire, les gardiens Johny Placide, Lisandru Olmeta et Julien Fabri ne garderont plus le but bastiais cette saison.

Du côté des joueurs de champ, Zakaria Ariss a pris la direction de la Turquie, tout comme Amine Boutrah. Juan Guevara jouera cette saison au Club León, dans le championnat mexicain. Tom Ducrocq est parti à Guingamp. Florian Bohnert, Victor Lebas, Mehdi Merghem, Issiaka Karamoko, Nicola Paravicini, mais aussi les deux cadres bastiais Christophe Vincent et Dumè Guidi, ont également quitté le club.



Fort heureusement, l'aéroport de Bastia-Poretta a vu arriver quelques nouveaux visages pour compléter l'effectif.

Les gardiens Théo De Percin, 25 ans, prêté par l'AJ Auxerre après quatre apparitions en Ligue 1 la saison passée, et Lucas Pausé, 20 ans, en provenance de Metz.

En défense, Isaac Monier, 19 ans, prêté par le FC Lorient pour une saison.

En attaque, Erawan Garnier, international thaïlandais de 20 ans en provenance du RC Lens, et Clément Rodrigues, prêté par Le Puy-en-Velay.



Le staff bastiais a, pour l'instant, pu conserver Alexandre Zaouai, auteur d'une belle fin de saison, mais aussi Joackim Eickmayer, venu en renfort à la mi-saison.

Le Bastiais Anthony Roncaglia devrait voir son rôle de cadre prendre davantage de consistance.





Remotiver les troupes



Avec le besoin urgent de remotiver un vestiaire où l'on retrouvera des jeunes joueurs qui ont gagné en maturité après une saison compliquée, comme Matteo Petrignani, Noah Zilliox ou Ruben Beliandjou. Mais aussi le besoin de relancer une attaque bastiaise qui n'a inscrit que 23 buts la saison passée, se classant à la dernière place du championnat dans ce domaine. Mission que devront relever Jérémy Sebas et Félix Tomi qui, soyons honnêtes, ont manqué plus que de réussite l'an passé.



Sur les quatre rencontres de préparation face à Rodez, Borgo, Aubagne et Annecy, les Bastiais n'ont remporté que celle contre le club voisin, pour deux matchs nuls et une défaite face à Rodez. Le tout avec une équipe encore incomplète et en rodage.





Les Bastiais attendus



Le baptême du feu aura lieu ce vendredi 7 août à Furiani pour la première journée face au Puy-en-Velay, avant un déplacement à Aubagne puis la réception de Versailles.



Sur le papier, avec leur budget de 9 millions d'euros et leur expérience, les Bastiais font office de favoris aux côtés de Caen, Valenciennes et Fleury.



Nous nous abstiendrons cette année de tirer des plans sur la comète. Seul le terrain sera juge de la qualité de jeu et de l'envie des Bastiais pour cette saison 2026-2027 de Ligue 3. « Ne pas s'enflammer », c'est d'ailleurs le message des dirigeants bastiais, qui souhaitent voir revenir un Sporting Club de Bastia plus humble, à la hauteur de ses moyens. Espérons qu'il soit également à la hauteur d'une remontée directe.



C'est d'ailleurs l'attente des supporters. La réunion publique qui s'est tenue avec le président Claude Ferrandi a fait remonter leurs attentes : celles d'un Sporting qui devra montrer un tout autre visage que celui de la saison passée, mais aussi le retour d'une mentalité de gagnant, avec des joueurs qui mouillent le maillot pour le club. C'est ce profil de joueur qu'a indiqué rechercher Gilles Cioni, le coordinateur sportif.



Le Sporting Club de Bastia n'a pas non plus intérêt à décevoir des supporters surpris par le tarif des abonnements, jusqu'à 325 euros, et qui en « voudront pour leur argent », comme dit le dicton.





Un contexte de début de saison particulier



Les Bastiais ne retrouveront leur public qu'à partir du mois de septembre. Les rencontres sur la pelouse d'Armand-Cesari se dérouleront à huis clos lors des deux premières journées à domicile, à la suite des incidents survenus à l'occasion de la dernière journée de Ligue 2 face au Mans.



Pour des raisons de restrictions budgétaires mises en place par le club, la tribune Ouest sera fermée toute la saison.

Sur le plan psychologique et sportif comment les Bastiais aborderont-ils cette reprise ? Réponse le 7 août.

