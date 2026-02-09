À Petreto-Bicchisano, le comité des fêtes redonne vie au village avant le concert de Jean-Charles Papi

En quelques mois seulement, le comité des fêtes de Petreto-Bicchisano a retrouvé une place qu'il avait perdue. Relancée au printemps par une équipe de bénévoles emmenée par Paul-François Ettori, conseiller municipal et officier de la marine marchande chez Corsica Linea, l'association entend insuffler une nouvelle dynamique à la commune. « Le comité était en sommeil depuis plusieurs années. On avait tout pour faire vivre le village : un stade, une nouvelle place, des restaurants, un collège, mais finalement il ne s'y passait pas grand-chose. Pour assister à des concerts ou à des animations, il fallait toujours aller dans les villages voisins. C'était frustrant », explique le président.



Au-delà de l'organisation d'événements, il voit dans cette relance une nécessité. « Si on ne faisait rien aujourd'hui, on risquait de se retrouver demain avec un village qui ne serait pas mort, mais qui ne serait plus assez vivant. » Autour de lui, une quarantaine d'adhérents ont rejoint l'association, dont une vingtaine de bénévoles particulièrement actifs. À peine constituée, l'équipe s'est rapidement mise au travail pour établir un programme, trouver des financements et organiser ses premières manifestations.



Jean-Charles Papi comme symbole



Les premiers résultats ont conforté les organisateurs. Fin juin, un concert donné dans l'église a réuni près de 220 personnes. Quelques semaines plus tard, un concours de pétanque a rassemblé 55 doublettes. Pour Paul-François Ettori, ces premiers succès traduisent une véritable attente des habitants. « On sent qu'il y a une adhésion. Les gens ont envie de se retrouver. Dans un village, le lien avec les autres, c'est ce qui nous sauvera de tout. Les habitants ont besoin de ces moments de convivialité. »