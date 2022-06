SC Bastia : la reprise sous la canicule

Avant même le retour sur la pelouse, un peu jaunie, du centre d’entrainement Filippi en travaux, les joueurs avaient eu en matinée un premier rendez-vous avec le président Claude Ferrandi et l’entraineur Régis Brouard. Histoire de donner le ton à la saison.« On va faire 6 semaines de préparation dont une à Rodez lors d’un stage » a indiqué ce lundi soir le coach. « 6 matchs de préparation sont d’ores et déjà programmés contre Béziers, Rodez, Nîmes, Furiani, Borgo et Martigues. Cette préparation sera très importante car nous allons vivre une saison différente avec le mondial de décembre, une trêve internationale également d’ici décembre et 4 descentes. D’ici le 12 novembre nous aurons 15 matchs de championnat et 2 de Coupe de France. En quelques semaines on disputera 1/3 du championnat donc il nous faudra faire une bonne entame de saison. Et cela passe par une bonne concentration lors de ces 6 semaines de préparation. La trêve hivernale pourra éventuellement permettre un réajustement. »Côté staff, hormis le départ de Hervé Sekli dans le nord de la France, le SCB est dans la continuité :Fred Née, adjoint de Régis. Brouard, Dumè Agostini entraineur des gardiens, Jérémy Colon, préparateur physique, Nolan Martin et Maxime Desmars, préparateurs adjoints, Mickaël Bondet-Laborie, kiné et responsable médical, en attendant l’arrivée d’un médecin, Jean-Christophe Giudicelli, ostéopathe et Hugo Hantz, analyste Vidéo.Côté joueurs, ont quitté le Sporting : Idriss Saadi, Yacouba Sylla, Harrison Manzala, Adil Taoui, Julien Boyer, Anthony Angelini, Alexandre Jourda, Samuel Guibert et Yohan Bocognano.Les recrues ?Julien Fabri, Kévin Van Den Kerkhof, Dylan Tavares, Abdoulaye N’Diaye.A noter la prolongation annoncée ce jour du contrat du gardien Zacharie Boucher.20 joueurs étaient donc sur le terrain ce lundi soir pour une reprise « en douceur » : Johnny Placide - Thomas Vincensini - Julien Le Cardinal - Dumè Guidi - Kévin Van Den Kerkhof - Kévin Schur - Dylan Tavares - Kylian Kaiboue - Lloyd Palun - Joris Sainati - Abdoulaye N’Diaye - Maguette Diongue - Anthony Roncaglia - Sébastien Salles Lamonge - Amine Talal - Christophe Vincent - Antony Robic - Benjamin Santelli - Frank Magri.D’ici la reprise du championnat quelques joueurs devraient rejoindre encore l’effectif.« Je souhaiterais avoir un groupe 20 à 22 joueurs, pas plus » explique Régis Brouard.«Pour moi, c’est suffisant. On a déjà une ossature forte ayant le niveau de Ligue 2. De plus cela entrainera une concurrence au sein du groupe. Un groupe resserré. A la quantité je préfère la qualité. Cela permet de meilleures séances d’entrainement, une meilleure visibilité. On a déjà renforcé le secteur défensif, avec des joueurs que je connais, on recherche désormais 1 ou 2 attaquants. Concernant le milieu de terrain, si on a des opportunités, on prendra. Mais on ne fera pas n’importe quoi ».Yohan Bocognano ?« J’ai pris la décision, après réflexion, de ne pas le garder. Ça a été très compliqué pour moi mais j’assume. Je sais que c’était un joueur très apprécié du public et je tiens à lui rendre hommage. Il me fallait un équilibre dans le travail et dans le vestiaire. On a eu une longue discussion, à trois : le président, le joueur et moi-même. Nous trois savons pourquoi nous avons pris cette décision »Les rumeurs de certains joueurs courtisés ?« Il est hors de question de brader nos meilleurs joueurs, mais on pense aussi à leur évolution. Aujourd’hui, la priorité c’est le club. Benjamin Santelli fait partie du projet club. On lui a proposé une prolongation de contrat. On attend sa réponse ».Les objectifs de la saison ?« C’est toujours difficile à établir en début de saison. Une chose est sûre, on veut se maintenir dans le monde professionnel et s’y installer. On souhaite traverser cette saison mieux que celle de l’an passé où on a eu du mal. On a gagné en expérience, les joueurs savent à quoi se confronter. Terminer dans la 1partie du championnat serait une bonne chose. Ce championnat de Ligue 2 sera passionnant, donc je veux une équipe passionnante ».Un message aux supporters à l’orée de cette saison ?Leur assurer qu’on passe beaucoup de temps à constituer une équipe compétitive. On fait le nécessaire. On connait l’impact du public. On a besoin d’eux, ils ont besoin de nous. Il leur faut être patients ».Bonne nouvelle pour les supporters d’ailleurs puisque le club a annoncé qu’à l’issue des travaux de rénovation du centre Jules Filippi, sera mise en place l’ouverture au public de 4 séances d’entraînement par semaine avec possibilité, à l’issue des entraînements, de rencontrer une partie du groupe professionnel et de partager une séance photos privilégiée ainsi que des dédicaces.A noter aussi que la campagne d’abonnement a commencé ce lundi 20 juin : Exclusivement sur internet jusqu'au 1er juillet et ouverture ensuite des abonnements en physique au Stade Armand-Cesari. Pour en savoir plus, c’est ici