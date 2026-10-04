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Running - Khemaissia et Manenti titrés à Porto-Vecchio


GAP le Dimanche 4 Octobre 2026 à 20:05

Le championnat régional des 5 kilomètres s’est disputé ce dimanche matin à Porto-Vecchio. Sur un parcours rapide tracé entre le stade Claude Papi et le port de plaisance, Nabil Khemaissia et Lesia Manenti se sont imposés et ont décroché leur qualification pour les championnats de France, tout comme sept autres coureurs insulaires.



Running - Khemaissia et Manenti titrés à Porto-Vecchio

Le stade Claude Papi accueillait ce dimanche matin le championnat régional des 5 kilomètres, organisé sous l’égide de la Ligue Corse d’Athlétisme et dont l’organisation avait été confiée à l’ASPVA.

Au départ du stade, les 54 concurrents engagés devaient effectuer un aller-retour jusqu’au port de plaisance. Un tracé particulièrement roulant qui offrait également un enjeu supplémentaire puisque l’épreuve était qualificative pour les championnats de France, qui se dérouleront le 19 décembre au bois de Vincennes.

Chez les hommes, Nabil Khemaissia (Corsica Run X-Trem) s’est montré le plus rapide en bouclant les cinq kilomètres en 16’30. Il devance Alexandre Gentil (Campus) et le Porto-Vecchiais Elliot Polomé (ASPVA), qui complète le podium.

Chez les dames, Lesia Manenti (CAA) s’est imposée en 18’49, une performance qui lui permet également de prendre une belle 8e place au classement général. Ariane Verzura (CAB) et Elisa Ferrucci (CAA) complètent le podium féminin.

Au terme de cette matinée, neuf athlètes ont décroché leur qualification pour les championnats de France : Nabil Khemaissia (CRXT), Alexandre Gentil (Campus), Elliot Polomé (ASPVA), Lesia Manenti (CAA), Ariane Verzura (CAB), Elisa Ferrucci (CAA), Désirée Boulanger (NL), Louise Bastien (CRXT) et Marie-Pierre Feugas (CAA).


Le classement

Le podium féminin
Le podium féminin
1. Nabil Khemaissia (CRXT) 1er SH 16'30, 
2. Alexandre Gentil (Campus) 2e SH 16'45, 
3. Elliot Polome (ASPVA) 3e SH 16'56, 
4. Jonathan Perrier (CAB) 1er M2H 17'52, 
5. Matis Lacourcelle (CAB) 1er EH 17'54, 
6. Ange-Marie Chevré (CDC) 18'11, 
7. Romain Jurkiewicz (CDC) 18'21, 
8. Lesia Manenti (CAA) 1ere SF 18'49,
9. Kylian Crand (NL) 18'57, 
10. Ariane Verzura (CAB) 2e SF 18'58, 
11. Lucas Quilichini (ASPVA) 1er CG 19'46, 
12. Tom Paillasson (CAB) 20'05, 
13. Clément Gauducheau (CDC) 20'28, 
14. Julien Crouzet (NL) 20'30, 
15. Elisa Ferrucci (CAA) 3e SF 20'32





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