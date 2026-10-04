Running - Khemaissia et Manenti titrés à Porto-Vecchio

Le stade Claude Papi accueillait ce dimanche matin le championnat régional des 5 kilomètres, organisé sous l’égide de la Ligue Corse d’Athlétisme et dont l’organisation avait été confiée à l’ASPVA.



Au départ du stade, les 54 concurrents engagés devaient effectuer un aller-retour jusqu’au port de plaisance. Un tracé particulièrement roulant qui offrait également un enjeu supplémentaire puisque l’épreuve était qualificative pour les championnats de France, qui se dérouleront le 19 décembre au bois de Vincennes.



Chez les hommes, Nabil Khemaissia (Corsica Run X-Trem) s’est montré le plus rapide en bouclant les cinq kilomètres en 16’30. Il devance Alexandre Gentil (Campus) et le Porto-Vecchiais Elliot Polomé (ASPVA), qui complète le podium.



Chez les dames, Lesia Manenti (CAA) s’est imposée en 18’49, une performance qui lui permet également de prendre une belle 8e place au classement général. Ariane Verzura (CAB) et Elisa Ferrucci (CAA) complètent le podium féminin.



Au terme de cette matinée, neuf athlètes ont décroché leur qualification pour les championnats de France : Nabil Khemaissia (CRXT), Alexandre Gentil (Campus), Elliot Polomé (ASPVA), Lesia Manenti (CAA), Ariane Verzura (CAB), Elisa Ferrucci (CAA), Désirée Boulanger (NL), Louise Bastien (CRXT) et Marie-Pierre Feugas (CAA).

