Rugby régional - Première victoire pour le RC Lucciana

L'histoire du rugby corse retiendra que ce dimanche 4 octobre le RC Lucciana a remporté sa première victoire en Fédérale 3 en allant s'imposer sur le terrain de Digne 30 à 27. Un succès de caractère pour les hommes de David Pocq qui effacent de la sorte le revers vécu à la maison lors des trois coups de la saison, et une victoire de bon augure pour cette entame de championnat. Et comme une bonne nouvelle arrive rarement de manière isolée, la réserve qui jouait également le RC Digne s'est également imposée sur la marque plus large de 44 à 22. Un succès bonifié pour les réservistes Rouge et Noir.



Ce dimanche voyait, dans le même temps, les Ponettes débuter leur championnat de Fédérale 2 à XV face à Orange sur la pelouse de Volpaghju. Pour ce retour en Fédérale, les Bastiaises se sont inclinées sur le petit score de 26 à 24. Un revers qui doit laisser bien des regrets pour les partenaires d'Angie Manca qui étaient devant au score durant la majeure partie, avant de baisser pavillon en fin de rencontre. « Cela fait deux ans que nous n'avions pas perdu à la maison, donc on est forcément déçues, mais c'est du XV, les repères sont différents », confie la coach en ajoutant : « Nous avons mené durant 60 minutes et il manque vingt minutes pour tenir le match. C'est là que nous perdons. Il y a des réglages à faire et cela devait aller mieux. Il est certain que nous aurions préféré commencer par un succès, d'autant que les filles ont été vaillantes, mais cette défaite va nous remettre la tête à l'endroit et je pense que, quelque part, cela va nous faire du bien et nous remettra dans le sens de la marche ».