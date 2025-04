Rugby régional - Portivechju se maintient. Bastia XV en leader

Toutes les équipes corses étaient sur le pont ce dimanche pour cette dernière journée de la saison régulière avec, surtout en Régionale 1 des enjeux liés au maintien. Portivechju Rugby qui recevait cet après-midi au stade Claude-Papi la formation de Salon-de-Provence n'avait d'autre choix que de l'emporter, avec le bonus, pour espérer, encore, dans le maintien. Les Moustiques ont piqué fort en s'imposant 50 à 10. Un succès assorti du bonus offensif synonyme de maintien pour les Porto-Vecchiais. Un véritable ouf de soulagement au coup de sifflet final.





De leur côté, les Balanins du CRAB avaient fort à faire à Lumiu face au leader Valréas. Les Balanins ont longtemps mené au score avant de subir la réaction du leader. Au terme des 80 minutes Valréas s'est imposé 31 à 15 et semble avoir acté le relégation du CRAB en R2. Enfin Lucciana, quand même plus rassuré sur son avenir à ce niveau de la compétition a entamé l'après-midi à 13 heures sur la pelouse des Pennes-Mirabeau. Très fortement diminués, les Luccianais on pris la marée 78 à 3, mais demeurent en R1.



Baisser de rideau, également, en Régionale 2, avec, dans la Poule 1, le RC Ajaccio qui recevait sur le terrain de Sarrola le leader Arlésien. Les Provençaux se sont imposés sur le petit score de 7 à 3.

Bastia XV déjà assuré de jouer en R1 la saison prochaine rendait visite au dernier de la Poule 2 Sisteron. Les Bastiais du duo Bonino-Tremoulet se sont imposés 33 à 17, terminent en tête de la Poule 2 et joueront la demie à la maison le 27 avril prochain pour le bouclier territoria