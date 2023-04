Rugby : Les Ponettes tiennent leur rang

En Régionale 1, nos deux représentants évoluaient à domicile avec RC Ajaccio qui était l'hôte de Digne et Lucciana celui de Salon. Pas de succès dans cette compétition dans la mesure où le RCA a été tenu en échec 17 à 17, alors que les Luccianais ont été battus sur leur terrain par Salon 19 à 29.





Le rayon de soleil est venu du championnat de Régionale 2. Les leaders Isula XV et le CRAB étant, depuis longtemps, assurés de jouer les demi-finales à la maison le 23 avril prochain affrontaient, respectivement, Le Beausset et Le Brusc. Les Insulaires se sont imposés au stade Claude-Papi 27 à 8, alors que les Balanins ont remporté un nouveau succès en déplacement en disposant du Brusc 26 à 18.

