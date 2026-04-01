Rugby - Le stade du RCOARV porte le nom de Gilbert Ciochetto

Voici quelques jours l'aire de jeu située au bord de la grande bleue à Campitello, qui a bénéficié d'un revêtement synthétique, a été officiellement inaugurée en présence du président de la Ligue Corse de Rugby, Dominique Marcellesi, ainsi que des représentants des mairies d’Olmeto et de Propriano.

Pour célébrer cet événement, un magnifique plateau régional des écoles de Rugby a réuni plus de 110 enfants, des catégories M6 à M12, issus des clubs du RC Ajaccio, de Porto-Vecchio XV, du RC Bonifacio, de Cargèse et bien entendu du club local du RCOARV (Rugby Club Olympique Alta-Rocca Rizzanese Valinco)





Tout au long de la journée, les jeunes rugbymen ont enchaîné les matchs dans une ambiance exceptionnelle, faite de partage, de plaisir et de passion. Un moment inoubliable pour ce blé qui lève du côté du Valincu mais aussi pour les éducateurs et les dirigeants. L'occasion de rendre un bel hommage à l'ami Gilbert un an après sa disparition. Nul doute que dans ce paradis des rugbymen il a dû apprécier le spectacle et surtout être fier du travail accompli par les dirigeants du RCOARV