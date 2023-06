Rugby - La relève des Zinzali à la fête à Lecci

Une fête pour mettre un terme à une belle et longue saison pour les pensionnaires de l'école de rugby y était, en effet, organisée par les dirigeants du club de la Cité du Sel.

Ces rugbymen et rugbywomen en devenir, sous le regard de leurs parents, se

sont vus remettre leur livret, où figurent les progrès accomplis tout au long de la saison, ainsi qu'une médaille pour leur investissement.

Un moment festif agrémenté de nombreux jeux ainsi que d'un spuntinu géant, pour clore cette belle après-midi, dans la plus pure tradition de l'ovalie.