Rugby - 250 très jeunes joueurs rassemblés à Lecci

Ce sont plus de 250 très jeunes joueurs, issus des catégories, M8, M10 et M12, qui étaient présents sur l'aire synthétique de l'extrême sud pour ce rendez-vous placé sous l'égide de la Ligue Corse. Une journée où l'on retrouvait les clubs emblématiques, corses avec Bastia XV, le RC Ajaccio, Lucciana, le CRAB Lumiu, et, bien entendu, Porto-Vecchio XV, club support de ce regroupement ,mais aussi les jeunes joueurs de Cargèse, du Nebbiu, de Corte et Vintisari.





L'ensemble des catégories s'est livré à une série de rencontres qui ont permis de constater les progrès accomplis depuis la rentrée de septembre. Pour autant, pas de classement, car le plaisir du jeu primait sur le jeu.

Le prochain rendez-vous sur la pelouse de Lecci est fixé au samedi 7 décembre et, cette fois, les M14 seront à pied d'œuvre.