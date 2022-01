Ruée sur les tests : les laboratoires corses s'organisent

Franck Fernandez a, quant à lui, embauché des personnels supplémentaires pour faire face à cette nouvelle demande. « Depuis le début nous avons des personnels spécifiques ‘COVID’, mais là, l’activité a nettement dépassé nos capacités, donc nous avons dû prendre des personnes en plus. » Préleveurs, secrétaires, huit personnes ont rejoint son équipe depuis les vacances de Noël. « Cette vague n’a rien à voir avec les autres, j’ai dû tout réorganiser. », confie-t-il. Et pour le moment, l’équipe parvient à gérer la difficulté. « Nous y arrivons parce que nous étions déjà très organisés, et puis le personnel se serre les coudes », assure-t-il. Pour l’avenir, Franck Fernandez craint toutefois « d’avoir beaucoup de personnels malades ». D’autant qu’ « il n’est pas facile de recruter », notamment des préleveurs. « C’est aujourd’hui notre plus grande difficulté, qui est locale et nationale. », s’inquiète Franck Fernandez.



Alors que le pic de cette cinquième vague n'est pas encore passé, l'activité des laboratoires insulaires n'est pas près de faiblir.