Ronds-points : l’herbe y est, presque, plus verte qu’ailleurs

C.-V. M le Mercredi 2 Septembre 2020 à 19:45

Tous nos bovidés, on le sait, ne sont pas dans nos prés. On les croise souvent sur les routes. Ou sur le bord des routes. Mais rarement en train de brouter le gazon de nos ronds-points. Mais cela arrive parfois comme ici dans le Sud de l’île. Las de leurs divagations interminables sur nos petites routes de montagne certains ont pris la liberté d'aller goûter le gazon, parfois jaunis - on dit pourtant que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin - pour satisfaire leur besoin de nourriture. Des ronds-points transformés en pâturage ? L'idée est peut-être à creuser...

