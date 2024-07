Riventosa : la 13e édition du Mercatu Muntagnolu c'est ce samedi

Autour du café communal, U Caffè di u Corsu, les visiteurs pourront découvrir les stands des exposants dans une ambiance festive. « Une scène ouverte accueillera chanteurs et musiciens du village et de tout le centre Corse tout au long de la soirée. Cette année, nous proposerons également une exposition de peintures et de photographies dans les locaux de la Casa Sebbiaghja. Le foyer rural exposera et vendra les créations de l’atelier de vannerie, réalisées par les villageois tout au long de l’année », poursuit Marcel Cesari.

Les associations Viotu Granaghju et Riv’Aiutu organiseront une vente de divers produits ainsi qu'une collection de livres sur les chiens, les avions et les trains, ayant appartenu au regretté Paul Cesari. « Le produit de ces ventes sera reversé à l’association Espoir Autisme Corse. Nous tenons à apporter notre contribution à cette association qui œuvre sans relâche en faveur des autistes », souligne le maire Lors du Mercatu Muntagnolu, les visiteurs pourront déguster les produits des exposants, tels que les migliacciole et les tartes aux herbes, tandis que les organisateurs proposeront sandwiches, gaufres, frittelle et crêpes. « Le bar communal sera bien sûr ouvert pour que les visiteurs puissent se désaltérer », ajoute-t-il. Le Mercatu Muntagnolu, adhérent à la Fédération des Foires Rurales de Corse, garantit une sélection rigoureuse des exposants. « Les producteurs présents répondent à des critères de qualité, offrant ainsi une garantie de confiance pour les visiteurs », assure Marcel Cesari.





Le marché ouvrira ses portes dès 17 heures et se prolongera jusqu’à minuit, voire plus tard, dans une ambiance exceptionnelle. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable qui célèbre le meilleur de la production locale et de l’artisanat d’art au cœur de Riventosa.